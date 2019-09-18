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【完整提名名單】2020立委選舉 看國民黨、民進黨各選區對決戰將

2019-09-18 16:24聯合報、聯合新聞網 綜合整理

上排左到右為：吳怡農、高嘉瑜、陳明文。下排左到右為：呂孫綾、蔣萬安、洪秀柱。 圖...
上排左到右為：吳怡農、高嘉瑜、陳明文。
下排左到右為：呂孫綾、蔣萬安、洪秀柱。 圖／本報系資料照
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2020選舉除了總統戰況激烈外，各政黨也努力爭取立委最大席次，國民黨民進黨都力推最強人選，第10屆立法院的總席次共計113席，其中73席區域立法委員由單一選區選出，6席原住民立法委員由複數選區選出，34席全國不分區及僑居國外國民立法委員由比例代表制選出。

根據中選會2016年第9屆立委選舉結果，席次分別為民主進步黨68人、中國國民黨35人、時代力量5人、親民黨3人、無黨團結聯盟 1人、無黨籍及未經政黨推薦1人，共113人。

這次立委選舉有幾選區稍微更變，如台中市、台南市、高雄市、新竹縣、屏東縣，這些區域的民眾要多加留意。

更多完整報導請見《聯合新聞網總統立委大選專題》。

選區別所含行政區民進黨國民黨

台北市第1選區

北投區及士林區天母、蘭雅次分區13里吳思瑤汪志冰
台北市第2選區大同區、士林區38個里何志偉孫大千
台北市第3選區中山區、松山區20里吳怡農蔣萬安
台北市第4選區內湖區、南港區高嘉瑜李彥秀
台北市第5選區萬華區、中正區21個里禮讓無黨籍林昶佐林郁方
台北市第6選區大安區謝佩芬林奕華
台北市第7選區信義區、松山區13里許淑華費鴻泰
台北市第8選區文山區、中正區10里阮昭雄賴士葆
新北市第1選區淡水區、八里區、三芝區、石門區、泰山區、林口區呂孫綾洪孟楷
新北市第2選區五股區、蘆洲區、三重區16里林淑芬黃桂蘭
新北市第4選區新莊區75里吳秉叡陳明義
新北市第5選區樹林區、鶯歌區、新莊區(西盛地區9里)蘇巧慧黃志雄
新北市第6選區板橋區西區65里張宏陸林國春
新北市第7選區板橋區東區61里羅致政柯志恩
新北市第8選區中和區76里江永昌邱烽堯
新北市第9選區永和區、中和區17里蔡沐霖林德福
新北市第10選區土城區、三峽區吳琪銘林金結
新北市第11選區新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區張銘祐羅明才
新北市第12選區汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區賴品妤李永萍
基隆市基隆市蔡適應宋瑋莉
宜蘭縣宜蘭縣陳歐珀呂國華
桃園市第1選區蘆竹區、龜山區、桃園區13里鄭運鵬陳根德
桃園市第2選區楊梅區、新屋區、大園區、觀音區黃世杰吳志揚
桃園市第3選區中壢區73里彭俊豪魯明哲
桃園市第4選區桃園區66里鄭寶清萬美玲
桃園市第5選區平鎮區、龍潭區蔣絜安呂玉玲
桃園市第6選區八德區、大溪區、復興區、中壢區12里禮讓無黨籍趙正宇陳學聖
新竹縣第1選區新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉、竹北市12里周江杰林為洲
新竹縣第2選區竹東鎮、橫山鄉、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉、竹北市19里鄭朝方林思銘
新竹市新竹市鄭宏輝鄭正鈐
苗栗縣第1選區西湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉、竹南鎮、造橋鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮羅貴星陳超明
苗栗縣第2選區苗栗市、公館鄉、頭屋鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份鎮、大湖鄉、卓蘭鎮、獅潭鄉、泰安鄉徐定禎徐志榮
台中市第1選區大甲區、大安區、外埔區、 清水區、梧棲區蔡其昌林佳新
台中市第2選區沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區禮讓台灣基進黨陳柏惟顏寬恒
台中市第3選區后里區、神岡區、大雅區、 潭子區支持無黨籍洪慈庸楊瓊瓔
台中市第4選區西屯區、南屯區張廖萬堅黃馨慧
台中市第5選區北區、北屯區莊競程沈智慧
台中市第6選區中區、西區、東區、南區黃國書李中
台中市第7選區大里區、太平區何欣純莊子富
台中市第8選區豐原區、石岡區、東勢區、新社區、和平區翁美春江啟臣
南投縣第1選區草屯鎮、中寮鄉、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、仁愛鄉蔡培慧馬文君
南投縣第2選區南投市、名間鄉、水里鄉、集集鎮、信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉陳癸佑許淑華
彰化縣第1選區鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉、和美鎮、伸港鄉、線西鄉陳秀寶柯呈枋
彰化縣第2選區彰化市、花壇鄉、芬園鄉黃秀芳張瀚天
彰化縣第3選區北斗鎮、埤頭鄉、溪州鄉、二林鎮、竹塘鄉、大城鄉、芳苑鄉、溪湖鎮、埔心鄉、埔鹽鄉洪宗熠謝衣鳳
彰化縣第4選區員林市、大村鄉、永靖鄉、田中鎮、社頭鄉、二水鄉、田尾鄉陳素月蕭景田
雲林縣第1選區虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉、東勢鄉、台西鄉、麥寮鄉、四湖鄉、北港鎮、口湖鄉、水林鄉蘇治芬張嘉郡
雲林縣第2選區斗六市、林內鄉、莿桐鄉、斗南鎮、大埤鄉、古坑鄉、西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉劉建國謝淑亞
嘉義縣第1選區水上鄉、太保市、鹿草鄉、朴子市、六腳鄉、東石鄉、布袋鎮、義竹鄉陳明文王啟澧
嘉義市嘉義市王美惠傅大偉
台南市第1選區後壁區、白河區、鹽水區、新營區、柳營區、東山區、北門區、學甲區、將軍區、下營區、六甲區賴惠員蔡育輝
台南市第2選區七股區、佳里區、麻豆區、官田區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、山上區、左鎮區、南化區郭國文李武龍
台南市第3選區安南區、北區陳亭妃童小芸
台南市第4選區新市區、永康區、新化區林宜瑾林燕祝
台南市第5選區安平區、中西區、南區及東區16里林俊憲蔡淑惠
台南市第6選區仁德、歸仁、關廟、龍崎區與東區其他29里。王定宇洪秀柱
高雄市第1選區大社區、大樹區、燕巢區、阿蓮區、田寮區、旗山區、內門區、美濃區、杉林區、甲仙區、六龜區、茂林區、桃源區、那瑪夏區邱議瑩王齡嬌
高雄市第2選區茄萣區、湖內區、路竹區、永安區、岡山區、彌陀區、梓官區、橋頭區邱志偉黃韻涵
高雄市第3選區楠梓區、左營區劉世芳黃昭順
高雄市第4選區大寮區、林園區、鳥松區、仁武區林岱樺徐慶煌
高雄市第5選區三民區、苓雅區8里李昆澤黃柏霖
高雄市第6選區鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61個里趙天麟陳美雅
高雄市第7選區鳳山區許智傑李雅靜
高雄市第8選區前鎮區、小港區、旗津區賴瑞隆陳麗娜
屏東縣第1選區屏東市、九如鄉、里港鄉、高樹鄉、鹽埔鄉、長治鄉、麟洛鄉、內埔鄉、瑪家鄉、霧台鄉、三地門鄉鍾佳濱葉壽山
屏東縣第2選區萬丹鄉、竹田鄉、萬巒鄉、潮州鄉、新埤鄉、枋寮鄉、東港鄉、新園鄉、琉球鄉、林邊鄉、南州鄉、崁頂鄉、佳冬鄉、枋山鄉、車城鄉、恆春鄉、滿州鄉、牡丹鄉、獅子鄉、春日鄉、來義鄉、泰武鄉莊瑞雄周佳琪
花蓮縣花蓮縣蕭美琴黃啟嘉
台東縣台東縣劉櫂豪張志明
澎湖縣澎湖縣楊曜歐中慨
連江縣選區連江縣李問陳雪生
平地原住民選區全國陳瑩鄭天財
平地原住民選區全國未提廖國棟
平地原住民選區全國未提黃仁
山地原住民選區全國伍麗華

黨員民意第80次會議核定

 

2020選舉2020立委選舉國民黨民進黨高嘉瑜蔣萬安孫大千

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