【完整提名名單】2020立委選舉 看國民黨、民進黨各選區對決戰將

2019-09-18 16:24 聯合報、聯合新聞網 綜合整理





上排左到右為：吳怡農、高嘉瑜、陳明文。

下排左到右為：呂孫綾、蔣萬安、洪秀柱。 圖／本報系資料照 分享 facebook 2020選舉除了總統戰況激烈外，各政黨也努力爭取立委最大席次，國民黨和民進黨都力推最強人選，第10屆立法院的總席次共計113席，其中73席區域立法委員由單一選區選出，6席原住民立法委員由複數選區選出，34席全國不分區及僑居國外國民立法委員由比例代表制選出。

根據中選會2016年第9屆立委選舉結果，席次分別為民主進步黨68人、中國國民黨35人、時代力量5人、親民黨3人、無黨團結聯盟 1人、無黨籍及未經政黨推薦1人，共113人。

這次立委選舉有幾選區稍微更變，如台中市、台南市、高雄市、新竹縣、屏東縣，這些區域的民眾要多加留意。

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