【完整提名名單】2020立委選舉 看國民黨、民進黨各選區對決戰將
2020選舉除了總統戰況激烈外，各政黨也努力爭取立委最大席次，國民黨和民進黨都力推最強人選，第10屆立法院的總席次共計113席，其中73席區域立法委員由單一選區選出，6席原住民立法委員由複數選區選出，34席全國不分區及僑居國外國民立法委員由比例代表制選出。
根據中選會2016年第9屆立委選舉結果，席次分別為民主進步黨68人、中國國民黨35人、時代力量5人、親民黨3人、無黨團結聯盟 1人、無黨籍及未經政黨推薦1人，共113人。
這次立委選舉有幾選區稍微更變，如台中市、台南市、高雄市、新竹縣、屏東縣，這些區域的民眾要多加留意。
更多完整報導請見《聯合新聞網總統立委大選專題》。
|選區別
|所含行政區
|民進黨
|國民黨
|
台北市第1選區
|北投區及士林區天母、蘭雅次分區13里
|吳思瑤
|汪志冰
|台北市第2選區
|大同區、士林區38個里
|何志偉
|孫大千
|台北市第3選區
|中山區、松山區20里
|吳怡農
|蔣萬安
|台北市第4選區
|內湖區、南港區
|高嘉瑜
|李彥秀
|台北市第5選區
|萬華區、中正區21個里
|禮讓無黨籍林昶佐
|林郁方
|台北市第6選區
|大安區
|謝佩芬
|林奕華
|台北市第7選區
|信義區、松山區13里
|許淑華
|費鴻泰
|台北市第8選區
|文山區、中正區10里
|阮昭雄
|賴士葆
|新北市第1選區
|淡水區、八里區、三芝區、石門區、泰山區、林口區
|呂孫綾
|洪孟楷
|新北市第2選區
|五股區、蘆洲區、三重區16里
|林淑芬
|黃桂蘭
|新北市第4選區
|新莊區75里
|吳秉叡
|陳明義
|新北市第5選區
|樹林區、鶯歌區、新莊區(西盛地區9里)
|蘇巧慧
|黃志雄
|新北市第6選區
|板橋區西區65里
|張宏陸
|林國春
|新北市第7選區
|板橋區東區61里
|羅致政
|柯志恩
|新北市第8選區
|中和區76里
|江永昌
|邱烽堯
|新北市第9選區
|永和區、中和區17里
|蔡沐霖
|林德福
|新北市第10選區
|土城區、三峽區
|吳琪銘
|林金結
|新北市第11選區
|新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區
|張銘祐
|羅明才
|新北市第12選區
|汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區
|賴品妤
|李永萍
|基隆市
|基隆市
|蔡適應
|宋瑋莉
|宜蘭縣
|宜蘭縣
|陳歐珀
|呂國華
|桃園市第1選區
|蘆竹區、龜山區、桃園區13里
|鄭運鵬
|陳根德
|桃園市第2選區
|楊梅區、新屋區、大園區、觀音區
|黃世杰
|吳志揚
|桃園市第3選區
|中壢區73里
|彭俊豪
|魯明哲
|桃園市第4選區
|桃園區66里
|鄭寶清
|萬美玲
|桃園市第5選區
|平鎮區、龍潭區
|蔣絜安
|呂玉玲
|桃園市第6選區
|八德區、大溪區、復興區、中壢區12里
|禮讓無黨籍趙正宇
|陳學聖
|新竹縣第1選區
|新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉、竹北市12里
|周江杰
|林為洲
|新竹縣第2選區
|竹東鎮、橫山鄉、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉、竹北市19里
|鄭朝方
|林思銘
|新竹市
|新竹市
|鄭宏輝
|鄭正鈐
|苗栗縣第1選區
|西湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉、竹南鎮、造橋鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮
|羅貴星
|陳超明
|苗栗縣第2選區
|苗栗市、公館鄉、頭屋鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份鎮、大湖鄉、卓蘭鎮、獅潭鄉、泰安鄉
|徐定禎
|徐志榮
|台中市第1選區
|大甲區、大安區、外埔區、 清水區、梧棲區
|蔡其昌
|林佳新
|台中市第2選區
|沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區
|禮讓台灣基進黨陳柏惟
|顏寬恒
|台中市第3選區
|后里區、神岡區、大雅區、 潭子區
|支持無黨籍洪慈庸
|楊瓊瓔
|台中市第4選區
|西屯區、南屯區
|張廖萬堅
|黃馨慧
|台中市第5選區
|北區、北屯區
|莊競程
|沈智慧
|台中市第6選區
|中區、西區、東區、南區
|黃國書
|李中
|台中市第7選區
|大里區、太平區
|何欣純
|莊子富
|台中市第8選區
|豐原區、石岡區、東勢區、新社區、和平區
|翁美春
|江啟臣
|南投縣第1選區
|草屯鎮、中寮鄉、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、仁愛鄉
|蔡培慧
|馬文君
|南投縣第2選區
|南投市、名間鄉、水里鄉、集集鎮、信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉
|陳癸佑
|許淑華
|彰化縣第1選區
|鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉、和美鎮、伸港鄉、線西鄉
|陳秀寶
|柯呈枋
|彰化縣第2選區
|彰化市、花壇鄉、芬園鄉
|黃秀芳
|張瀚天
|彰化縣第3選區
|北斗鎮、埤頭鄉、溪州鄉、二林鎮、竹塘鄉、大城鄉、芳苑鄉、溪湖鎮、埔心鄉、埔鹽鄉
|洪宗熠
|謝衣鳳
|彰化縣第4選區
|員林市、大村鄉、永靖鄉、田中鎮、社頭鄉、二水鄉、田尾鄉
|陳素月
|蕭景田
|雲林縣第1選區
|虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉、東勢鄉、台西鄉、麥寮鄉、四湖鄉、北港鎮、口湖鄉、水林鄉
|蘇治芬
|張嘉郡
|雲林縣第2選區
|斗六市、林內鄉、莿桐鄉、斗南鎮、大埤鄉、古坑鄉、西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉
|劉建國
|謝淑亞
|嘉義縣第1選區
|水上鄉、太保市、鹿草鄉、朴子市、六腳鄉、東石鄉、布袋鎮、義竹鄉
|陳明文
|王啟澧
|嘉義市
|嘉義市
|王美惠
|傅大偉
|台南市第1選區
|後壁區、白河區、鹽水區、新營區、柳營區、東山區、北門區、學甲區、將軍區、下營區、六甲區
|賴惠員
|蔡育輝
|台南市第2選區
|七股區、佳里區、麻豆區、官田區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、山上區、左鎮區、南化區
|郭國文
|李武龍
|台南市第3選區
|安南區、北區
|陳亭妃
|童小芸
|台南市第4選區
|新市區、永康區、新化區
|林宜瑾
|林燕祝
|台南市第5選區
|安平區、中西區、南區及東區16里
|林俊憲
|蔡淑惠
|台南市第6選區
|仁德、歸仁、關廟、龍崎區與東區其他29里。
|王定宇
|洪秀柱
|高雄市第1選區
|大社區、大樹區、燕巢區、阿蓮區、田寮區、旗山區、內門區、美濃區、杉林區、甲仙區、六龜區、茂林區、桃源區、那瑪夏區
|邱議瑩
|王齡嬌
|高雄市第2選區
|茄萣區、湖內區、路竹區、永安區、岡山區、彌陀區、梓官區、橋頭區
|邱志偉
|黃韻涵
|高雄市第3選區
|楠梓區、左營區
|劉世芳
|黃昭順
|高雄市第4選區
|大寮區、林園區、鳥松區、仁武區
|林岱樺
|徐慶煌
|高雄市第5選區
|三民區、苓雅區8里
|李昆澤
|黃柏霖
|高雄市第6選區
|鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61個里
|趙天麟
|陳美雅
|高雄市第7選區
|鳳山區
|許智傑
|李雅靜
|高雄市第8選區
|前鎮區、小港區、旗津區
|賴瑞隆
|陳麗娜
|屏東縣第1選區
|屏東市、九如鄉、里港鄉、高樹鄉、鹽埔鄉、長治鄉、麟洛鄉、內埔鄉、瑪家鄉、霧台鄉、三地門鄉
|鍾佳濱
|葉壽山
|屏東縣第2選區
|萬丹鄉、竹田鄉、萬巒鄉、潮州鄉、新埤鄉、枋寮鄉、東港鄉、新園鄉、琉球鄉、林邊鄉、南州鄉、崁頂鄉、佳冬鄉、枋山鄉、車城鄉、恆春鄉、滿州鄉、牡丹鄉、獅子鄉、春日鄉、來義鄉、泰武鄉
|莊瑞雄
|周佳琪
|花蓮縣
|花蓮縣
|蕭美琴
|黃啟嘉
|台東縣
|台東縣
|劉櫂豪
|張志明
|澎湖縣
|澎湖縣
|楊曜
|歐中慨
|連江縣選區
|連江縣
|李問
|陳雪生
|平地原住民選區
|全國
|陳瑩
|鄭天財
|平地原住民選區
|全國
|未提
|廖國棟
|平地原住民選區
|全國
|未提
|黃仁
|山地原住民選區
|全國
|伍麗華
|
黨員民意第80次會議核定
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