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莊競程出征艱困選區 畫家羅榮源提供畫作鼓勵

2019-09-16 15:37中央社 台中16日電

國立交通大學助理教授莊競程獲民進黨徵召出征台中市立委第5選區（北、北屯區），台中市知名建築師兼畫家羅榮源今天表示，提供「乘風破浪」與「曙光」兩幅畫作鼓勵。

台中市立委第5選區向來被視為是民進黨艱困選區，民進黨在最後時刻決定徵召政治素人莊競程挑戰國民黨籍現任立委沈智慧，新人對決老將，莊競程獲徵召後，全力衝刺選情。

曾擔任台中市建築師公會理事長的羅榮源，閒暇喜歡到世界各地旅遊寫生，他表示，30年前因為被老師發現有藝術天份，而鼓勵他離開建築系往藝術領域發展開始，就不斷瘋狂創作，不只兼顧建築本業，也在綠概念藝術創作上發揮。他的作品在網路上被頻繁轉載，更被粉絲封為「綠概念藝術之父」。

羅榮源提供兩幅畫作給莊競程掛在競選總部，他指出，在「乘風破浪」畫作中，以藍、綠、白、紅色彩呈現，象徵著現今社會的政治生態，一隻鯉魚奮力向前游，也代表著不管處境多麼艱難，仍舊要乘風破浪，努力向上。

羅榮源表示，另一幅畫作「曙光」，則是以不同光影呈現，代表著希望與光明，也期勉莊競程努力不懈，最後一定會贏來光明與勝利。此外，「曙光」畫作更獲得前總統陳水扁的親自簽名，也為這幅畫作增加不少光彩。

莊競程除感謝羅榮源提供畫作外，他說，北北屯區一向是民進黨的艱困選區，尤其對一位新人來說，更是一項艱鉅的挑戰。自己一定會依循畫作的精神，努力勤跑基層。

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