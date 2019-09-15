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新手參選中市立委 莊競程早起爬山拜票

2019-09-15 15:43中央社 台中15日電

獲民進黨徵召參選台中市立委第5選區（北區、北屯區）的莊競程，今天在台中市議員曾朝榮陪同下，到大坑步道爬山，與民眾互動，年輕學者出身的莊競程，民眾紛紛給予鼓勵。

39歲的莊競程，是台灣大學醫學工程研究所博士，擔任交通大學生醫工程研究所助理教授，台中市立委第5選區（北區、北屯區）向來被視為民進黨艱困選區，莊競程臨危受命，由民進黨徵召對決國民黨現任立委沈智慧。

過去沒有參選經驗的莊競程，是民進黨資深台中市議員曾朝榮的外甥，外甥初次參選，曾朝榮卯足全力幫忙輔選，每天陪同莊競程在北區及北屯區拜訪選民，今天是中秋連假第三天，假日大坑登山客人潮多，更一起到大坑爬山，並到觀音亭參拜。

在爬山過程中，沿途有不少民眾看到莊競程後都驚訝，「好年輕的教授」「很帥喔」。紛紛前來打招呼、握手或要求合照，現場「凍蒜」「加油」聲浪不絕，氣氛熱絡。

市議員曾朝榮服務團隊，每月第3個星期日，都在大坑觀音亭提供包括法律等諮詢服務，20年來深入傾聽民眾聲音不間斷，早已是爬山市民的好夥伴。

曾朝榮表示，莊競程不管是在教育、醫療、長照、建設等各種領域，都能提供科技專業的協助，來造福鄉親。他呼籲鄉親全力支持，讓家鄉注入年輕的新活力，「翻轉北北屯」讓北北屯未來更好。

現場有很多民眾提供對地方的各種建言，莊競程仔細聆聽後指出，未來進軍立法院後，會將基層的聲音傳達給中央，並全力為台中爭取各項福利。

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