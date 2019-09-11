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20幾年交7個男友 李婉鈺：我大部分是被拋棄的

2019-09-11 16:22聯合新聞網 綜合報導

前新北市議員李婉鈺身穿「驚奇隊長」造型服裝，宣布以無黨籍參選台北市第一選區（北投...
前新北市議員李婉鈺身穿「驚奇隊長」造型服裝，宣布以無黨籍參選台北市第一選區（北投士林）立委。記者魏莨伊／攝影
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前台北市議員李婉鈺正式宣布將投入北市第一選區立委選舉，感情世界備受關注的她，日前在廣播訪談節目被主持人蔡詩萍問到關於感情問題，李婉鈺表示，現在有些年輕人3個月就換7個男女朋友，我20年交過7個不為過吧，更表示，現在對感情毫無興趣。

李婉鈺10日接受廣播節目《POP大國民》專訪，其中蔡詩萍提到，在投入政治前李婉鈺就常成為新聞媒體追逐的焦點，感情世界豐富，到底是遇人不淑、渣男太多，還是太挑剔了。

李婉鈺說：「我覺得你們很奇怪，每個人都說我誹聞很多，我單身為什麼是誹聞，而且我又不是跟什麼有婦之夫。」更表示：「我20幾年交7個男朋友不為過吧，現在有些年輕人3個月就7個了，而且我每一段都2年、3年、4年，我一點都不覺得我誹聞很多。」

李婉鈺在廣播節目中坦言自己都是被拋棄的。圖擷自李婉鈺的園地
李婉鈺在廣播節目中坦言自己都是被拋棄的。圖擷自李婉鈺的園地
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李婉鈺也不避諱提到，喜歡的男生一定有某些方面是她做不到的，像是劉建國有無與倫比的堅毅，或是之前藝人男友能夠在鏡頭前展現最好的自己和幽默感，更表示，到了現在的年紀，一定有很多怪癖也很難搞，「別人難搞我也難搞」，更說，像她這樣脾氣硬的人，以後相處一定也很困難，結了婚也是會離婚，那就算了。

李婉鈺更坦言：「其實我大部分是被拋棄的，大家也覺得我太煩了吧。」她也表示，午夜夢迴時還是會傷心，但遍體鱗傷的成分居多，每次都這樣盡心盡力，到了最後都因為各種光怪陸離的事被拋棄。

李婉鈺也說，尤其現在覺得不錯，體貼有內涵，又能夠溝通的男生大部分都結婚了，更表示，交朋友、兄弟是一輩子的，可是一但變成感情，分手後連朋友都不是，時間越久失去的朋友也就更多。

交往對象除了要懂得欣賞，還要百般容忍，更要高富帥的李婉鈺，讓蔡詩萍表示，選立委還比較容易，也預祝她心想事成。

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