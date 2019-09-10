親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
高鐵南延露曙光
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

重考12年拚牙醫！她曬十分之一參考書自嘲：可開圖書館

從玩具到遊戲屋 屈尺國小師生零到有的創客精神

挑戰沈智慧 政治素人莊競程出征台中市立委

2019-09-10 15:54中央社 台中10日電

交大副教授莊競程（右）與民進黨主席卓榮泰合影比讚。圖／莊競程提供
交大副教授莊競程（右）與民進黨主席卓榮泰合影比讚。圖／莊競程提供
分享
台中市立委第五選區（北、北屯區）向來是綠營艱困選區，民進黨在選前4個月決定徵召交大助理教授莊競程披掛上陣，他今天受訪表示，希望以自己專業回饋鄉里，並造福鄉親。

台中市立委第五選區（北、北屯區）在盧秀燕選上台中市長後，補選後由國民黨籍的沈智慧當選，這次沈智慧再獲國民黨提名尋求連任，而民進黨人選則在選前4個月才宣布徵召莊競程參選，總統蔡英文於6日到台中市的行程中，也特別推薦政治素人莊競程。

從小在北屯成長的莊競程，是民進黨資深台中市議員曾朝榮的外甥，今年39歲，台灣大學醫學工程研究所博士，擔任交通大學生醫工程研究所助理教授，才獲民進黨徵召不久，最近臉書就出現「拉下曾姪子莊競程」的特定社團，讓選戰升溫不少。

莊競程表示，他靠自己努力讀到博士學位，這次參選，也只是想將他在生醫領域的專業，回饋鄉里並造福鄉親，希望未來能進行一場理性及乾淨的選舉。

身為曾朝榮的外甥，難免受到外界檢視，莊競程指出，每一個人都會有親朋好友，而這些人都是支持他參選的最大動力。台中市北區、北屯區長期被視為民進黨的艱困選區，面對政壇老將沈智慧，這場選戰不好打，但他一定會全力以赴，「翻轉北北屯，有志競程」。

挑戰艱困選區，莊競程說，以民進黨最近3屆在北北屯區的得票，均落在38%到40%區間，因此要順利翻轉約20%的中間選民，民進黨才有勝選的機會。

莊競程說，最近他在地方基層拜訪時，很多的民眾都告訴他，厭倦了台灣政治鬥爭的生態，希望看到沒有太多政治味的素人，且又具有專業學識的人，能夠幫民眾發言、謀取福利，讓他對選戰充滿信心，堅信2020北北屯區可望藍天變綠地。

2020選舉2020選舉台中市立委民進黨沈智慧盧秀燕
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

尪公獅子會創會長張幸松 將披民眾黨戰袍選文山區立委

2019-09-10 15:57

咖啡還是熱的！吳佩芸向羅文嘉喊話：來聊政策、大選

2019-09-10 15:42

有所顧忌？屏東綠委競選看板竟不見黨徽

2019-09-10 14:24

台南這選區越來越烈 被形容可能變成割喉戰、打到骨折

2019-09-10 12:25

民進黨擬提太陽花女神賴品妤 台聯：還沒和台聯談

2019-09-10 11:37

獨／立委遷戶口期限最後一天 傳彭文正已將戶籍遷台南

2019-09-10 10:17

民進黨汐止立委 傳徵召「太陽花女戰神」賴品妤

2019-09-09 17:22

連任遇強棒挑戰 蔣萬安：全力以赴期待正面選舉

2019-09-09 14:53

影／農會活動現場喊楊瓊櫻凍蒜 總幹事：不是我喊的

2019-09-09 12:00
看更多

熱門文章

天下調查縣市長滿意度 韓國瑜墊底、潘孟安第一

2019-09-10 12:25

韓國瑜民調落後蔡郭 韓陣營分析有這4個原因

2019-09-09 17:20

高鐵南延傳將拍板六塊厝站 遭批「政治決定會禍延子孫」

2019-09-09 21:28

蘇揆明宣布高鐵南延 民進黨內支持「左營案」

2019-09-09 19:14

高鐵要來了？蘇貞昌突通知明要南下宣布重大交通建設

2019-09-09 17:37

政院人士證實 蘇貞昌明宣布高鐵南延

2019-09-09 18:31

民進黨汐止立委 傳徵召「太陽花女戰神」賴品妤

2019-09-09 17:22

郭董想參選總統造成黨員身心傷害？ 律師提告求償100億

2019-09-10 10:55

韓國瑜造勢大得分 現場觀察有隱憂

2019-09-09 17:03

【重磅快評】這一小時真要命 韓國瑜大進場後的下一題

2019-09-09 17:53

高鐵延屏東市 業者：不如延墾丁，不然不要延

2019-09-10 10:28

準備好了！蘇貞昌：高鐵南延屏東非為選舉而為百年久遠

2019-09-10 12:18

韓營發六大任務 要韓粉幫韓國瑜多交友少結仇

2019-09-10 12:57

菲國海軍艦艇通過台灣海峽 接受海巡澎湖艦導航

2019-09-10 12:03

高鐵南延？學者：一小時只有一班車屏東人要嗎

2019-09-09 20:54

他們為何愛噓韓國瑜？ 把小事化大源於這種心態

2019-09-10 08:00

南延案打腫臉充胖子…屏東人要1小時1班的高鐵嗎？

2019-09-09 23:54

上台演講錯了嗎？ 陳水扁嗆：來抓啊！別逼我選總統

2019-09-09 18:58

批柯文哲自大過河拆橋 段宜康：我承認 都是我害的

2019-09-10 09:37

馬英九、韓國瑜今晚再同框 行程更改韓國瑜等馬英九

2019-09-10 14:25

獨／立委遷戶口期限最後一天 傳彭文正已將戶籍遷台南

2019-09-10 10:17

高鐵南延到屏東 經高雄車站經費估約需1217億

2019-09-10 11:02

韓國瑜貼圖網址變無效 韓粉急：他奶奶的我無法購買

2019-09-09 22:43

郭台銘若不選？ 柯文哲：我可能會天人交戰

2019-09-09 22:17

學者看聯合報總統民調：未表態比率高 選情尚難估

2019-09-10 00:41

索羅門民眾壓倒性挺台 憂中國掌控經濟

2019-09-10 08:29

韓國瑜造勢毀草皮 新北市追討21萬超額費

2019-09-10 10:40

「問世間情是何物」 韓國瑜推新貼圖「韓總日常」

2019-09-09 19:52

政院釋利多高鐵南延 蔣月惠：開票就知道民眾要不要

2019-09-09 20:11

高鐵南延成真？ 從蔡英文、賴清德到蘇貞昌都曾這麼說

2019-09-09 20:44

高鐵南延屏東！ 前副議長陳宏宗酸：建花東高，就投她

2019-09-10 10:39

向郭董求償100億？ 律師：裁判費要繳納6722萬唷！

2019-09-10 11:48

蘇揆今宣布高鐵南延屏東 左營案可能起死回生

2019-09-10 00:03

最新總統民調蔡贏韓柯 但有這隱憂

2019-09-10 12:40

【即時短評】扁屢踩紅線 中監兩套標準司法威信掃地

2019-09-09 23:03

郭台銘的考卷過關了？ 柯文哲：還不完全但大概可以

2019-09-09 21:49

韓國瑜對郭台銘有期許 郭辦：現在說期許太晚

2019-09-10 12:12

霸氣十足！ 蘇貞昌談高鐵南延 手上竟握這一根

2019-09-10 13:20

四案中出線？左營案財務效益仍無解

2019-09-10 00:02

高鐵南延案 高市府盼深入高雄「別卡韓考量」

2019-09-10 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top