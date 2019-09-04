黃瀞瑩搶攻立委？四姝廝殺 北市這區榮登「死亡之組」

2019-09-04 16:05 DailyView網路溫度計 綜合報導



北市府副發言人黃瀞瑩人氣高。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影 分享 facebook

台北市立委第一選區參選爆炸，更被外界認為是死亡之組！除了民進黨、國民黨的參選人吳思瑤和汪志冰，李婉鈺跟學姐黃瀞瑩也傳出要投入此區，從選票結構和聲量來看，到底誰有優勢呢？

有意投入2020立委選戰人選浮上檯面，其中台北市第一選區（北投士林）區更是戰況激烈，變成四個女人的戰爭！除了爭取連任的民進黨立委吳思瑤，國民黨也確定派出現任議員汪志冰挑戰，另外前新北市議員李婉鈺也放話有意參選。現在又傳出，高人氣的學姐黃瀞瑩，將作為台灣民眾黨的第一棒，拚士林北投區。

日前柯文哲受訪大讚，黃瀞瑩絕對是合格的候選人，深受年輕人喜愛，但要從市府走出去接觸選民，從微笑、握手都要從頭訓練起，黃瀞瑩也將從9月開始跑地方熱身。不過對於黃瀞瑩將投入選戰，現任立委吳思瑤受訪時則嗆，柯文哲此舉是為了拉下民進黨立委，反倒成為國民黨的助選員，針對性過於強烈。對此柯文哲則是回應：「也可能會拉下國民黨的啊，吳思瑤怎麼那麼沒自信。」學姐還未確定被提名，但唇槍舌戰已經開始上演。

而媒體也捕捉到30日晚間，柯文哲心腹蔡壁如帶著黃瀞瑩到龍山寺參拜，甚至說未來還會「繼續拜」，被解讀是為了選立委鋪路。

地方實力PK空軍能量

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》一個月內的聲量趨勢分析，可是發現這四位當中，聲量最高的是學姐黃瀞瑩，有9493筆聲量；第二則是李婉鈺有9181筆；第三高的則是吳思瑤的2136筆；汪志冰的聲量則是1839筆最低。

聲量趨勢/KEYPO大數據關鍵引擎（分析區間：2019年07月31日-2019年09月02日）。 圖／DailyView網路溫度計 分享 facebook

黃瀞瑩和李婉鈺的聲量高峰，都和柯文哲組黨有關。在民眾黨的創黨消息傳出後，李婉鈺就表達有意願加入民眾黨，引發爭議。館長更透過臉書向柯文哲和李婉鈺喊話：「你敢加入我敢反你，就算柯P是自己大哥都一樣」。結果隔天李婉鈺也不甘示弱回嗆「莽夫談政治」，雙方口水戰的8月2日就有3382筆聲量。29日李婉鈺更說自己會戒酒，直到大家愛上她，還對韓國瑜喊話「敢挑戰嗎？」當天也有794筆聲量。

黃瀞瑩的聲量高峰則是8月6日民眾黨創黨大會當天，網友發現黃瀞瑩已經入黨，讓各界開始推測學姐會被納入不分區名單，或投入立委選戰，創黨當天的6日就有2043筆聲量。

至於吳思瑤，聲量的高峰則是8月21日，當天她批評國民黨總統參選人韓國瑜「為了挽回雪崩式的民調，開始有被害妄想症，該去看醫生！」有311筆。

吳思瑤曾連任三屆議員，目前是現任立委；汪志冰則連任了五屆議員，都在士林北投地區經營已久。不過相較於會創造話題的李婉鈺以及擔任市府副發言人高曝光度的黃瀞瑩，吳思瑤和汪志冰在所有民代中，網路聲量表現都較為普通。在《網路口碑－立法委員》的排行榜中，吳思瑤排了第52名，近三個月的聲量有2433筆。

網路口碑－立法委員。 圖／DailyView網路溫度計 分享 facebook

汪志冰則是在《網路口碑－台北市議員》的排行榜中排名第21名，聲量有1896筆。

網路口碑－台北市議員。 圖／DailyView網路溫度計 分享 facebook

士林北投區選人不選黨 第三勢力有發揮空間

事實上從過往的選舉數據，不難發現為什麼吳思瑤會如此緊張。根據中選會從1996年到現在的歷屆選舉資料，《網路溫度計》分析藍綠基本盤，可以發現台北市第一選區的藍營鐵票有23.37%；綠營的鐵票則有18.28%，中間的游離選民有58.35%。

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北市士林北投的選民結構，向來被認為是藍大於綠，國民黨前立委丁守中更曾在此七連霸。不過2016年立委選舉，丁守中因「坐四望五的女人還稱自己是姊姊」失言爭議，輸給吳思瑤。

另外中選會的資料顯示，2018年議員選舉，民進黨議員的得票率有29.61%；國民黨議員的得票率則是23.21%，從數據中可發現，民進黨議員得票率雖高於國民黨，但是藍綠加起來是52.82%，剩下的47.18%全都是無黨籍和其他小黨。

現任台北市北投士林區的議員，就有7位非國、民兩黨推薦。 圖／DailyView網路溫度計 分享 facebook

從游離選民的比例58.35%和2018年的議員得票率，就發現此選區選民投票的考量並非只有藍綠，在地方服務品質、政策、形象好壞等，都是關鍵因素，因此第三勢力在此區域，確實有不少發揮空間。

士林北投地區的選民偏向「選人不選黨」，若是李婉鈺參選，屆時可能會瓜分部分泛綠票源，另外學姐黃瀞瑩也會有年輕選民支持，對吳思瑤確實會造成衝擊。因此可以想像，擁有地方實力的吳思瑤和汪志冰，面對高話題性、滿滿空軍能量的挑戰者李婉鈺、黃瀞瑩，勢必會有激烈廝殺。

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