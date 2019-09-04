親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
索羅門邦交危機
政治
軍事
綜合

反送中衝突升級 一民眾在警方拘捕時頸椎重創緊急送院

民進黨今開中執會 3艱困選區徵召恐仍難敲定

2019-09-04 00:53聯合報 記者林敬殷／台北報導

民進黨8月28日的中執會因人數不足流會。 圖／聯合報系資料照片
民進黨8月28日的中執會因人數不足流會。 圖／聯合報系資料照片
分享

民進黨中執會上周因人數不足流會，今天將可望順利成會，通過包括台北市第三選區由吳怡農參選，台北市第六選區由謝佩芬參選、台中市第五選區由莊競程參選、苗栗縣第二選區由徐定禎出馬，及連江縣徵召李問等五個艱困選區的立委徵召案。

民進黨提名策略小組昨天開會，除上述五個選區之外，導致上周流會的三個選區，包括台北市第八選區，及新竹縣第一、二選區，仍有問題尚未排除，可能趕不及在今天進行徵召。不過，黨內人士透露，新竹縣第二選區可能會改由曾任民進黨客家部主任鄭朝方披掛上陣，第一選區人選未定，台北市第八選區也是一樣。

據了解，民進黨中央先前原要徵召台北市議員王閔生參選台北市第八選區，但因王為求自清而婉拒徵召，迄今仍未找到適合人選。

至於新竹縣第一及第二選區，民進黨本來尊重鄭朝方的選擇，鄭先前一再表明不選，民進黨因此徵召原任新聞部主任周江杰參選新竹縣第二選區，豈料，周江杰為此辭去黨職，鄭朝方及其父親新竹縣前縣長鄭永金反而揚言以不輔選來威脅，令府院黨高層大為光火。

至於新竹縣第一選區，民進黨原本考慮若鄭朝方選第二選區，周江杰可以改選第一選區，然而，曾以民進黨身分當選新竹縣長的林光華，卻表態支持國民黨立委林為洲，不但反對周江杰參選，民進黨昨天一度考慮徵召新竹縣議員吳傳地出馬，立刻接到林光華致電關心，令吳傳地打消念頭。

相關人士表示，新竹縣第一及第二選區屬於連動，因此第二選區極有可能徵召鄭朝方，但第一選區仍有待確認，民進黨主席卓榮泰等人今天上午還要再行確認。該人士也說，若趕不及在今天處理，也可能會由中執會授權中常會來最後拍板定案。

2020選舉2020立委選舉2020選舉台北市立委2020選舉新竹縣立委

相關新聞

國民黨4日提名洪秀柱選南市立委 對戰王定宇

2019-09-03 20:58

時力開除高潞 鄭秀玲遞補不分區

2019-09-04 00:47

郭新政參選高雄左楠區立委 3女掀戰火

2019-09-03 23:13

屏東1選區 一邊一國行動黨要推人選

2019-09-03 23:12

郭新政點名除害 黃昭順：如蓄意抹黑尋司法制裁

2019-09-03 20:15

高潞再搬原住民身分擋箭 批時力除名決議是政治算計

2019-09-03 17:51

時力仲裁會確認高潞除名 鄭秀玲遞補立委席次

2019-09-03 16:24

3個女人的戰爭！ 郭新政宣布參選高雄左楠區立委

2019-09-03 15:58

選味日濃 賴惠員11區總統立委後援會就定位

2019-09-03 15:19

陳水扁冒雨到屏東簽書 一邊一國行動黨積極部署

2019-09-03 15:10

征戰艱困選區 國民黨明提名洪秀柱

2019-09-03 14:35

柱柱姊若能打一場空戰+陸戰 有機會逆轉

2019-09-03 14:22

洪秀柱挑戰台南第6選區 能讓綠地變藍天？

2019-09-03 14:17
看更多

熱門文章

高鐵撿到一卡皮箱裝300萬現金 失主竟是陳明文？

2019-09-03 16:49

媽祖被韓國瑜「氣到退駕」？黃創夏酸：郭台銘要負責

2019-09-03 09:42

韓國瑜惹媽祖生氣？民俗專家：不應消費媽祖或任何神明

2019-09-03 11:34

選不選總統還在等什麼？ 他爆郭台銘等的是「這個」

2019-09-03 14:56

撿到陳明文登機箱內藏300萬元現金？高鐵低調回應了

2019-09-03 17:33

高鐵撿到裝300萬登機箱 陳明文兒子：珍奶店南進資金

2019-09-03 18:17

韓國瑜民調落後 徐世榮：夫妻倆「毋甘輸贏」兩頭落空

2019-09-03 08:25

是墨綠？ 柯文哲：我還是綠營的、很討厭外省人

2019-09-03 19:19

台灣為何買M1戰車 柯文哲爆料：AIT說「沒叫她買這個」

2019-09-03 18:50

綠指老共是最可怕敵人？孫大千：蔡英文撿到四把槍

2019-09-03 09:44

【即時短評】第三勢力結盟 是起義還是結夥?

2019-09-03 12:16

郭台銘急徵副手 2熱門人選皆已「見光死」

2019-09-03 15:19

蔡政府收支平衡？這一手藏起4千億 地方籌錢慘兮兮

2019-09-03 08:00

藍營也要郭台銘「識大體」 韓國瑜新北造勢估10萬人

2019-09-03 18:52

撿到陳明文登機箱300萬現金 他大酸：偉大的父愛奶茶金

2019-09-03 20:27

韓國瑜：國民黨輸恐亡黨 盼退役軍人動員打贏2020

2019-09-03 02:53

朱學恒：韓國瑜的即興表演 對蔡總統而言是自爆

2019-09-03 12:09

參選總統近了？郭台銘大談「我為什麼希望出來」

2019-09-03 12:00

劉世芳點出施政危機 韓國瑜上任三經濟指標衰退

2019-09-03 09:15

陳明文行李箱裝300萬現金 律師：跟菲律賓賭王對決嗎？

2019-09-03 23:09

張碩文：宋楚瑜想過找柯文哲接班 但柯組黨打消

2019-09-03 10:55

「換瑜」傳言不斷？ 藍議員：國民黨可以去死了

2019-09-03 15:12

團結大會化解「換瑜」 韓國瑜大讚吳敦義：最辛苦主席

2019-09-03 21:18

韓國瑜8日新北造勢會 黨部：侯友宜適當時間挺身而出

2019-09-03 17:02

李乾龍爆他表態支持韓國瑜 侯友宜說3次「做該做的事」

2019-09-03 17:26

郭柯王+1？ 柯文哲幕僚：問題在宋楚瑜的兩岸立場

2019-09-03 13:01

侯友宜：韓市長是認識的朋友 朋友間要非常信任

2019-09-03 17:43

3個女人的戰爭！ 郭新政宣布參選高雄左楠區立委

2019-09-03 15:58

李問被質疑憑什麼選馬祖立委 許淑華出手救援

2019-09-03 10:15

影／旗山溪洲地區綠到出汁 但這位蕉農仍挺韓

2019-09-03 15:51

陳水扁：身分證應比照護照 發行加註Taiwan兩版本

2019-09-03 08:20

換瑜聲基層不安 基隆高喊「支持韓國瑜、絕不換瑜」

2019-09-03 10:49

國民黨議員不敢參加郭台銘行程？嘉市黨部：沒有禁止

2019-09-03 13:44

台灣捐款WHO確定中止 外交部：100萬美元繳回國庫

2019-09-03 19:20

郭台銘參選助振興經濟 台中精機董事長：藍綠外另種選擇

2019-09-03 15:53

獨／日本核食輸台 韓國瑜團隊首表態：不可能違反民意

2019-09-03 12:44

吳敦義：沒有換瑜計畫 不排除對放話者提告

2019-09-03 10:54

郭台銘赴嘉義 參加鐵警李承翰入祀忠烈祠儀式

2019-09-03 08:56

蘇貞昌批郭台銘外行講內行話 批韓國瑜只有這幾帖藥方

2019-09-03 16:13

與地方接軌 韓國瑜競總公布新人事

2019-09-03 13:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top