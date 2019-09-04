民進黨今開中執會 3艱困選區徵召恐仍難敲定

2019-09-04 00:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



民進黨8月28日的中執會因人數不足流會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨中執會上周因人數不足流會，今天將可望順利成會，通過包括台北市第三選區由吳怡農參選，台北市第六選區由謝佩芬參選、台中市第五選區由莊競程參選、苗栗縣第二選區由徐定禎出馬，及連江縣徵召李問等五個艱困選區的立委徵召案。

民進黨提名策略小組昨天開會，除上述五個選區之外，導致上周流會的三個選區，包括台北市第八選區，及新竹縣第一、二選區，仍有問題尚未排除，可能趕不及在今天進行徵召。不過，黨內人士透露，新竹縣第二選區可能會改由曾任民進黨客家部主任鄭朝方披掛上陣，第一選區人選未定，台北市第八選區也是一樣。

據了解，民進黨中央先前原要徵召台北市議員王閔生參選台北市第八選區，但因王為求自清而婉拒徵召，迄今仍未找到適合人選。

至於新竹縣第一及第二選區，民進黨本來尊重鄭朝方的選擇，鄭先前一再表明不選，民進黨因此徵召原任新聞部主任周江杰參選新竹縣第二選區，豈料，周江杰為此辭去黨職，鄭朝方及其父親新竹縣前縣長鄭永金反而揚言以不輔選來威脅，令府院黨高層大為光火。

至於新竹縣第一選區，民進黨原本考慮若鄭朝方選第二選區，周江杰可以改選第一選區，然而，曾以民進黨身分當選新竹縣長的林光華，卻表態支持國民黨立委林為洲，不但反對周江杰參選，民進黨昨天一度考慮徵召新竹縣議員吳傳地出馬，立刻接到林光華致電關心，令吳傳地打消念頭。

相關人士表示，新竹縣第一及第二選區屬於連動，因此第二選區極有可能徵召鄭朝方，但第一選區仍有待確認，民進黨主席卓榮泰等人今天上午還要再行確認。該人士也說，若趕不及在今天處理，也可能會由中執會授權中常會來最後拍板定案。