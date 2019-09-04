時力開除高潞 鄭秀玲遞補不分區

2019-09-04 00:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ／台北報導



高潞・以用昨被時代力量開除黨籍。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立委高潞．以用上月底遭時代力量紀律委員會除名後，隨即展開「黨外救濟」與「黨內救濟」程序，但時力昨天宣布開除黨籍。時力發言人陳志明表示，將盡快行文給中選會，啟動台大教授鄭秀玲遞補不分區立委程序。

高潞昨天上午在立法院舉行記者會喊冤表示，整起事件時力未審先判，甚至帶風向放話除名，且先行確認後續遞補人選，早已預設立場，處理程序大有問題。

陳志明表示，時力昨天召開仲裁委員會，由來自時力以外的社會公正人士所組成，分別是醫師陳永興、交大人文社會學系副教授林秀幸與律師林俊宏，三位本身無論在社會名望、法律見解都有專業性，三人所做出之決議，應該沒有相關問題，若高潞仍有疑義，可尋求黨外救濟。

陳志明說，確定除名後，後續尚有些程序要完成，包括將理由書送達，除名的決議文與遞補立委所需相關文件也將陸續送交中選會。他強調，遞補流程會盡快處理，讓鄭秀玲在立法院新會期一開始，就能參與黨團運作。

高潞循「黨外救濟」力保立委身分，但台北地方法院日前認定，高潞收到時力開除黨籍裁決後，已向時力仲裁委員會申訴，「黨內救濟」程序尚未做成決定，高潞仍為黨員，具有黨籍，政黨與黨員間法律關係並無不明確，因此判決駁回高潞所提出之確認黨員資格存在。