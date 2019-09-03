郭新政參選高雄左楠區立委 3女掀戰火

2019-09-03 23:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄報導



已故台北市議員李新女友郭新政，昨宣布投入高雄市第三選區立委選戰。 記者蔡容喬／攝影 分享 facebook

高雄市區域立委第三（左營、楠梓）選區，民進黨劉世芳拚連任，與藍營資深立委黃昭順對決，已故台北市議員李新女友郭新政昨天宣布以無黨籍參選，為左楠區立委選局投下變數，「三個女人戰爭」一觸即發。

李新前年墜樓身亡，李生前女友郭新政拍攝一系列「誰摔死了李新」影片，控訴國民黨前立委羅淑蕾、現任立委黃昭順涉入其中，引發網路熱議。

郭新政上月將戶籍遷高雄，租下左營高鐵站附近的辦公室，招募5名年輕人組競選團隊，也在選區街頭懸掛多面「黃昭順我來了」招牌，迎戰意味濃。

國民黨立委黃昭順長期深耕高雄左楠地區，她勤跑基層「要為藍軍贏回這一席」。 記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

郭的地方根基較弱，若運用騷擾戰及空戰攻勢，仍有破壞力。對於郭新政參選，黃昭順陣營表示，民主社會，每個人都有依法參選權利，會照自己步調不受影響，盼公平競爭、不出惡言，若蓄意抹黑、誹謗，將訴諸司法不姑息。

民進黨立委劉世芳2016年攻下左楠地區藍軍票倉，拚連任戰力不容小覷。 記者蔡容喬／攝影 分享 facebook

劉世芳則說，郭遠從台北來高雄參選，選舉非常辛苦，讓人不捨，也給予祝福；對於不公不義的事情，有很多申訴管道，包含司法、監察院與媒體等。但誰的服務最好，最能代表左楠發聲才是最重要的，要提出福國利民、對選民有益的政見，才能獲得青睞。

郭說，自己是政治素人、單親媽媽，卻有十足的膽識和行動力，將延續李新「打倒貪婪權貴」的從政理想，為下一代、為年輕人做些事。