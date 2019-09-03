親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
索羅門邦交危機
政治
軍事
綜合

反送中衝突升級 一民眾在警方拘捕時頸椎重創緊急送院

郭新政參選高雄左楠區立委 3女掀戰火

2019-09-03 23:13聯合報 記者蔡容喬／高雄報導

已故台北市議員李新女友郭新政，昨宣布投入高雄市第三選區立委選戰。 記者蔡容喬／攝...
已故台北市議員李新女友郭新政，昨宣布投入高雄市第三選區立委選戰。 記者蔡容喬／攝影
分享

高雄市區域立委第三（左營、楠梓）選區，民進黨劉世芳拚連任，與藍營資深立委黃昭順對決，已故台北市議員李新女友郭新政昨天宣布以無黨籍參選，為左楠區立委選局投下變數，「三個女人戰爭」一觸即發。

李新前年墜樓身亡，李生前女友郭新政拍攝一系列「誰摔死了李新」影片，控訴國民黨前立委羅淑蕾、現任立委黃昭順涉入其中，引發網路熱議。

郭新政上月將戶籍遷高雄，租下左營高鐵站附近的辦公室，招募5名年輕人組競選團隊，也在選區街頭懸掛多面「黃昭順我來了」招牌，迎戰意味濃。

國民黨立委黃昭順長期深耕高雄左楠地區，她勤跑基層「要為藍軍贏回這一席」。 記者王...
國民黨立委黃昭順長期深耕高雄左楠地區，她勤跑基層「要為藍軍贏回這一席」。 記者王慧瑛／攝影
分享

郭的地方根基較弱，若運用騷擾戰及空戰攻勢，仍有破壞力。對於郭新政參選，黃昭順陣營表示，民主社會，每個人都有依法參選權利，會照自己步調不受影響，盼公平競爭、不出惡言，若蓄意抹黑、誹謗，將訴諸司法不姑息。

民進黨立委劉世芳2016年攻下左楠地區藍軍票倉，拚連任戰力不容小覷。 記者蔡容喬...
民進黨立委劉世芳2016年攻下左楠地區藍軍票倉，拚連任戰力不容小覷。 記者蔡容喬／攝影
分享

劉世芳則說，郭遠從台北來高雄參選，選舉非常辛苦，讓人不捨，也給予祝福；對於不公不義的事情，有很多申訴管道，包含司法、監察院與媒體等。但誰的服務最好，最能代表左楠發聲才是最重要的，要提出福國利民、對選民有益的政見，才能獲得青睞。

郭說，自己是政治素人、單親媽媽，卻有十足的膽識和行動力，將延續李新「打倒貪婪權貴」的從政理想，為下一代、為年輕人做些事。

2020選舉2020立委選舉2020選舉高雄市立委

相關新聞

國民黨4日提名洪秀柱選南市立委 對戰王定宇

2019-09-03 20:58

民進黨今開中執會 3艱困選區徵召恐仍難敲定

2019-09-04 00:53

時力開除高潞 鄭秀玲遞補不分區

2019-09-04 00:47

屏東1選區 一邊一國行動黨要推人選

2019-09-03 23:12

郭新政點名除害 黃昭順：如蓄意抹黑尋司法制裁

2019-09-03 20:15

高潞再搬原住民身分擋箭 批時力除名決議是政治算計

2019-09-03 17:51

時力仲裁會確認高潞除名 鄭秀玲遞補立委席次

2019-09-03 16:24

3個女人的戰爭！ 郭新政宣布參選高雄左楠區立委

2019-09-03 15:58

選味日濃 賴惠員11區總統立委後援會就定位

2019-09-03 15:19

陳水扁冒雨到屏東簽書 一邊一國行動黨積極部署

2019-09-03 15:10

征戰艱困選區 國民黨明提名洪秀柱

2019-09-03 14:35

柱柱姊若能打一場空戰+陸戰 有機會逆轉

2019-09-03 14:22

洪秀柱挑戰台南第6選區 能讓綠地變藍天？

2019-09-03 14:17
看更多

熱門文章

高鐵撿到一卡皮箱裝300萬現金 失主竟是陳明文？

2019-09-03 16:49

媽祖被韓國瑜「氣到退駕」？黃創夏酸：郭台銘要負責

2019-09-03 09:42

韓國瑜惹媽祖生氣？民俗專家：不應消費媽祖或任何神明

2019-09-03 11:34

選不選總統還在等什麼？ 他爆郭台銘等的是「這個」

2019-09-03 14:56

撿到陳明文登機箱內藏300萬元現金？高鐵低調回應了

2019-09-03 17:33

高鐵撿到裝300萬登機箱 陳明文兒子：珍奶店南進資金

2019-09-03 18:17

韓國瑜民調落後 徐世榮：夫妻倆「毋甘輸贏」兩頭落空

2019-09-03 08:25

是墨綠？ 柯文哲：我還是綠營的、很討厭外省人

2019-09-03 19:19

台灣為何買M1戰車 柯文哲爆料：AIT說「沒叫她買這個」

2019-09-03 18:50

綠指老共是最可怕敵人？孫大千：蔡英文撿到四把槍

2019-09-03 09:44

【即時短評】第三勢力結盟 是起義還是結夥?

2019-09-03 12:16

郭台銘急徵副手 2熱門人選皆已「見光死」

2019-09-03 15:19

蔡政府收支平衡？這一手藏起4千億 地方籌錢慘兮兮

2019-09-03 08:00

藍營也要郭台銘「識大體」 韓國瑜新北造勢估10萬人

2019-09-03 18:52

撿到陳明文登機箱300萬現金 他大酸：偉大的父愛奶茶金

2019-09-03 20:27

韓國瑜：國民黨輸恐亡黨 盼退役軍人動員打贏2020

2019-09-03 02:53

朱學恒：韓國瑜的即興表演 對蔡總統而言是自爆

2019-09-03 12:09

參選總統近了？郭台銘大談「我為什麼希望出來」

2019-09-03 12:00

劉世芳點出施政危機 韓國瑜上任三經濟指標衰退

2019-09-03 09:15

陳明文行李箱裝300萬現金 律師：跟菲律賓賭王對決嗎？

2019-09-03 23:09

張碩文：宋楚瑜想過找柯文哲接班 但柯組黨打消

2019-09-03 10:55

「換瑜」傳言不斷？ 藍議員：國民黨可以去死了

2019-09-03 15:12

團結大會化解「換瑜」 韓國瑜大讚吳敦義：最辛苦主席

2019-09-03 21:18

韓國瑜8日新北造勢會 黨部：侯友宜適當時間挺身而出

2019-09-03 17:02

李乾龍爆他表態支持韓國瑜 侯友宜說3次「做該做的事」

2019-09-03 17:26

郭柯王+1？ 柯文哲幕僚：問題在宋楚瑜的兩岸立場

2019-09-03 13:01

侯友宜：韓市長是認識的朋友 朋友間要非常信任

2019-09-03 17:43

3個女人的戰爭！ 郭新政宣布參選高雄左楠區立委

2019-09-03 15:58

李問被質疑憑什麼選馬祖立委 許淑華出手救援

2019-09-03 10:15

影／旗山溪洲地區綠到出汁 但這位蕉農仍挺韓

2019-09-03 15:51

陳水扁：身分證應比照護照 發行加註Taiwan兩版本

2019-09-03 08:20

換瑜聲基層不安 基隆高喊「支持韓國瑜、絕不換瑜」

2019-09-03 10:49

國民黨議員不敢參加郭台銘行程？嘉市黨部：沒有禁止

2019-09-03 13:44

台灣捐款WHO確定中止 外交部：100萬美元繳回國庫

2019-09-03 19:20

郭台銘參選助振興經濟 台中精機董事長：藍綠外另種選擇

2019-09-03 15:53

獨／日本核食輸台 韓國瑜團隊首表態：不可能違反民意

2019-09-03 12:44

吳敦義：沒有換瑜計畫 不排除對放話者提告

2019-09-03 10:54

郭台銘赴嘉義 參加鐵警李承翰入祀忠烈祠儀式

2019-09-03 08:56

蘇貞昌批郭台銘外行講內行話 批韓國瑜只有這幾帖藥方

2019-09-03 16:13

與地方接軌 韓國瑜競總公布新人事

2019-09-03 13:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top