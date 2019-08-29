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派系杯葛？初選恩怨？ 綠「卓羅體制」頻遭黨內質疑

2019-08-29 00:30聯合報 記者丘采薇／台北報導

民進黨總統初選過後，針對黨主席卓榮泰（左）及秘書長羅文嘉（右）的耳語與質疑不斷。...
民進黨總統初選過後，針對黨主席卓榮泰（左）及秘書長羅文嘉（右）的耳語與質疑不斷。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨中執會原訂昨天通過包括台北市、新竹縣等八個艱困選區立委提名，不過中執會卻因人數不足流會，外界質疑是特定派系杯葛。對此民進黨強調只是巧合，絕非派系操作的技術性流會。不過，也有黨內人士認為，總統初選過後，針對民進黨主席卓榮泰及秘書長羅文嘉的耳語不斷，初選恩怨尚未弭平，「卓羅體制」遭質疑，但二○二○大選在即，希望黨內不要再互相放話，應盡速團結力拚二○二○。

民進黨中執會昨天原本要通過北市三選區徵召，但提名策略委員會拍板文山區將提名議員王閔生之後，卻遭媒體報導是「蘇貞昌人馬橫著走」，讓王閔生在昨天中執會前就婉拒徵召，卓榮泰也因此大動肝火，親自在臉書駁斥。

王閔生表示，他婉拒黨內徵召，就是要破除不實傳言，讓黨中央有空間可提名合適人選，他一定全力支持。他也透露，卓榮泰於八月十二日電詢關於參選文山區立委議題，他提及，若黨需要，他會承擔；隨後卓榮泰十九日告知，要提名新人參選大安區、文山區立委，他回應會全力支持，並尊重黨中央決定；卓榮泰於廿三日再度來電告知，黨要徵召他參選文山區立委。

王閔生說，整個過程，他從未主動爭取要黨徵召他參選立委，且從未拜託黨政高層、提名策略小組成員、行政院長蘇貞昌運作，事後被傳出派系鬥爭、「蘇系在黨內橫著走」等說法，這些都是不實傳言。

民進黨中執委共有卅九人，需過半人數出席才能成會，但昨僅十五位中執委出席，因此只進行專案報告就結束，艱困選區徵召提名案也再度擱淺。

對此，與會的民進黨立院黨團幹事長管碧玲表示，她認為昨天無法成會只是巧合，絕不是遭杯葛，卓榮泰日前就宣布，會針對徵召案開三次中執會，許多中執委應該只是認為下次再參加就好。

另有不具名中執委指出，昨天中執會各派系都有人出席，因此不像是誰特意杯葛，許多身為中執委的縣市長也只是忙於公務不便北上開會。

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