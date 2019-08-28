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時力談合作 社民黨說「好諷刺」

2019-08-28 00:04聯合報 記者蔡晉宇／台北報導

時代力量黨主席徐永明拜會社民黨召集人丁勇言、創黨召集人范雲等人。 圖／聯合報系資...
時代力量黨主席徐永明拜會社民黨召集人丁勇言、創黨召集人范雲等人。 圖／聯合報系資料照片
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時代力量黨主席徐永明上任後，積極與第三勢力政黨談合作，前天與社民黨創黨召集人范雲、議員苗博雅等人舉行會談。不料，苗博雅在會談後臉書貼文表示，如今時力突然陷入四面楚歌的窘境，才開始想拜會過往不願合作的對象，不免有些諷刺。

苗博雅臉書貼文表示，過去在二○一五年及去年底九合一選舉中，時力採取拒絕與其他小黨政黨合作的提名策略，造成包括社民黨在內的第三勢力小黨，都被嚴重擠壓。

「對時代力量拜會的邀請，不諱言，我是有疑慮的」，苗博雅指出，去年底大選，就因時力採取拒絕與其他小黨政黨合作的提名策略，讓第三勢力無法將票源極大化。但她也說，由於距離大選僅剩四個月，本土政黨之間，還是要努力找出重新開啟對話的機會，「現在不是玩小學生『我跟你好、不跟你好』遊戲的時候」，仍希望會面是各本土政黨間捐棄成見、不計前嫌的第一步。

苗博雅說，還要對時力提一點良心建議，去年大選時力的態度就是「全部比民調，輸的退選，否則免談合作」，壓得其他知名度較低、資源不夠的小黨苦不堪言；而今突然陷入四面楚歌的窘境，才開始想拜會過往不願合作的對象，不免有些諷刺，「說實在的，社民黨的夥伴真的很難忘記，以前要和時代力量決策核心坐下來談，有多麼困難」。苗博雅提醒時力，若能挺過這次風波，往後的發展，恐怕不能像過去一般，為了短線選舉，卻破壞了與其他本土政黨長期的良性競爭關係。

徐永明最近展開一連串拜會，前天與社民黨見面；昨天南下拜會陳水扁後，預計最快下周就會與民進黨主席卓榮泰會談。

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