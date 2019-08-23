控初選送米 綠委陳賴素美想脫黨 黃世杰籲重大局

2019-08-23 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園報導



立委陳賴素美控告黃世杰違反選罷法，檢方不起訴，她表示「不排除脫黨參選」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

桃園市2選區民進黨籍立委陳賴素美初選落馬，以對手黃世杰初選送白米、麵條，控告違反選罷法，檢方認定其價格未超過30元，難以改變投票人意向等理由不起訴。

陳賴素美昨天表示，對於檢方不起訴感到失望，目前還沒收到處分書，尚不清楚詳細內容，將和團隊討論再決定日後方向，但仍維持考慮「不排除脫黨參選」。

黃世杰(右)表示，自己是經黨內公平初選後代表參選，呼籲陳應替大局考量。 圖／取自黃世杰臉書 分享 facebook

黃世杰表示，對結果不意外，因文宣品在法律上已有穩定見解，陳賴指控部分也不是事實；他認為每個人都有參政權，但自己經黨內公平初選代表參選，大家當時都有簽定承諾黨的機制，加上司法調查結果出爐，呼籲陳賴不可以只想自己，應為黨、為整個大局審慎思考。

陳賴素美指控黃世杰農曆年後透過團隊動員里長送白米、麵條及抹布等，雖然單一價格未超過30元，但一箱箱送到各鄰里累積金額不少，且黃還舉辦餐會席開170多桌宴請不特定人士。

檢方調查，黃世杰發送的麵條、白米等單價分別為15元、25元，是向製麵廠及新屋區農會訂購，都有單據佐證價格，抹布價值也低於法定的30元，另黃在大園、觀音、新屋及楊梅區各自發送的文宣品也不同，屬於非重疊性發放。

有關陳賴素美指控黃交付現金給里長部分，檢方經傳證10多名里長，大多表示沒收到錢或拒絕收受，其中僅有2人表示有收取黃提供的5000元至8000元現金，但目的是作為幫忙發文宣品的「工資」。

檢方認為，黃送的文宣價值品明顯低於法定30元，難以改變投票人意向，而給里長的5000元至8000元，應屬於競選期間正常的勞務關係，認定證據不足不起訴。