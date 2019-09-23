數據整理／民眾黨公布首波名單 看柯文哲怎麼拼立委席次

2019-09-23 11:02 聯合新聞網 綜合報導



台灣民眾黨上午公布首波8名區域立委參選人名單，身為黨主席的台北市長柯文哲（中）盼大家一同將藍綠以外的力量送進立法院。記者余承翰／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲8月6日創立台灣民眾黨，並誓言將在2020挺進立法院，拚10席區域與不分區立委，隔了一個多月後，昨天（23日）公布第一波提名名單，包含新二代、PTT名人等；今天的聯合報民調報導，也發現台灣民眾黨立委選情支持度高達二成七。但柯文哲該如何做，才能在藍綠兩黨為大宗的立法院闖出一片天呢？

根據《公職人員選舉罷免法》規定，想要參選立委需符合以下規定：

1. 年滿二十三之選舉人即可參選區域立委，不分區由政黨登記。

2. 非現役軍人、服替代役之現役役男、軍事學校學生及各級選舉委員會之委員、監察人員、投開票所之工作人員等。

3. 不得有《選罷法》第26條之情事，包括犯過貪汙罪、內亂外患罪、遭褫奪公權等。

同樣在《公職人員選舉罷免法》第24條規定，政黨要提不分區立委名單必須符合以下規定：

1. 最近一次總統選舉中，其所推薦候選人得到該次選舉有效票總和2%以上票數。

2. 最近三次全國不分區立委選舉，政黨票曾得到2%以上票數。

3. 現有立法委員5人以上，於申請登記時備具名冊及切結書。

4. 該次區域及原住民立委推薦候選人10人以上，經中選會審查合格。

因為台灣民眾黨於8月6日才創黨，此前並無參與過不分區立委，更沒有推薦總統候選人或現職立委，故民眾黨想要提不分區立委名單必須要有「10名以上的區域及原住民立委」，或是現職立法委員5人以上願意加入。

我國不分區立委採「單一選區兩票制中的政黨比例代表制」，意即一票投人、一票投黨。政黨票將決定全國34席不分區立委席次，算法如下：

1. 全國政黨票加總後，扣除得票比率不足5%的政黨得票後，重新計算政黨得票比率。

2. 依據得票比率乘上應選人數，整數部分即為該次政黨席次。

3. 若分配完後有剩餘名額，則依據剩餘數大小分配。

4. 若政黨登記候選人數不足應分配人數時視同缺額。

5. 各政黨當選名單中，女性比例不得少於二分之一。

以2016年大選為例，共有18個政黨登記不分區立委，扣除未達5%得票門檻的政黨後，剩下國民黨、民進黨、時代力量及親民黨4個政黨分配席次。當中時代力量共獲744315票，扣除5%門檻後得票比率為7.3%，總共分配兩席。

上屆不分區立委獲得分配的政黨包括民主進步黨、中國國民黨、時代力量及親民黨，當中民主進步黨獲得18席、國民黨11席、親民黨3席及時代力量2席。

柯文哲決心提滿34席不分區立委名單，並誓言在2020拚下10席立委。但目前台灣民眾黨，誰會是可能的戰將？

台灣民眾黨昨（23日）揭曉第一波提名名單，8人來自北、中、南，平均年齡40歲。

‧台北第3選區（中山區、北松山）：何景榮（逢甲大學助理教授，曾獲十大傑出青年，新住民第二代） ‧台北第5選區（中正、萬華區）：徐立信（無黨籍市議員） ‧台北第7選區（信義區、南松山）：蔡宜芳（前台北市社會局機要秘書） ‧台北第8選區（文山、中正區）：張幸松（台北市政顧問、台北畜產運銷公司官派董事） ‧新北第7選區（板橋區）：吳達偉（PTT名人Z9、Z9網路媒體執行長） ‧苗栗第1選區（竹南、後龍、通宵）：朱哲成（行政院中部辦公室前秘書，宣布退出民進黨） ‧台中第3選區（后里、神岡、大雅、潭子）：張睿倉（台中市大雅區上雅里里長） ‧高雄第5選區（三民區、苓雅區域8里） 李佳玲：李佳玲（柯粉俱樂部志工、人壽保險規劃師）

至於之前謠傳有意推派「學姐」黃瀞瑩參戰台北市第一選區（士林北投），但因為黃的意願不高，如今傳出有可能改推派青年外交官劉仕傑；對於是否參選立委，劉受訪時未正面回應，但他強調，2020選舉對於台灣很重要，不管哪個位置，只要對台灣最好，他都會嘗試。