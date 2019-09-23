親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各黨布局拚立委
總統大選觀測站
特勤私菸案究責
邦交國斷交危機
921地震20周年
政治
軍事
綜合
udn20週年
防火英雄在我家

影／6車連環追撞8人輕重傷 國2往機場大塞車

陸最近網管超嚴 連官媒也哀號…都是為了這件事

數據整理／民眾黨公布首波名單 看柯文哲怎麼拼立委席次

2019-09-23 11:02聯合新聞網 綜合報導

台灣民眾黨上午公布首波8名區域立委參選人名單，身為黨主席的台北市長柯文哲（中）盼...
台灣民眾黨上午公布首波8名區域立委參選人名單，身為黨主席的台北市長柯文哲（中）盼大家一同將藍綠以外的力量送進立法院。記者余承翰／攝影
分享

台北市長柯文哲8月6日創立台灣民眾黨，並誓言將在2020挺進立法院，拚10席區域與不分區立委，隔了一個多月後，昨天（23日）公布第一波提名名單，包含新二代、PTT名人等；今天的聯合報民調報導，也發現台灣民眾黨立委選情支持度高達二成七。但柯文哲該如何做，才能在藍綠兩黨為大宗的立法院闖出一片天呢？


根據《公職人員選舉罷免法》規定，想要參選立委需符合以下規定：

1. 年滿二十三之選舉人即可參選區域立委，不分區由政黨登記。

2. 非現役軍人、服替代役之現役役男、軍事學校學生及各級選舉委員會之委員、監察人員、投開票所之工作人員等。

3. 不得有《選罷法》第26條之情事，包括犯過貪汙罪、內亂外患罪、遭褫奪公權等。


同樣在《公職人員選舉罷免法》第24條規定，政黨要提不分區立委名單必須符合以下規定：

1. 最近一次總統選舉中，其所推薦候選人得到該次選舉有效票總和2%以上票數。

2. 最近三次全國不分區立委選舉，政黨票曾得到2%以上票數。

3. 現有立法委員5人以上，於申請登記時備具名冊及切結書。

4. 該次區域及原住民立委推薦候選人10人以上，經中選會審查合格。

因為台灣民眾黨於8月6日才創黨，此前並無參與過不分區立委，更沒有推薦總統候選人或現職立委，故民眾黨想要提不分區立委名單必須要有「10名以上的區域及原住民立委」，或是現職立法委員5人以上願意加入。


我國不分區立委採「單一選區兩票制中的政黨比例代表制」，意即一票投人、一票投黨。政黨票將決定全國34席不分區立委席次，算法如下：

1. 全國政黨票加總後，扣除得票比率不足5%的政黨得票後，重新計算政黨得票比率。

2. 依據得票比率乘上應選人數，整數部分即為該次政黨席次。

3. 若分配完後有剩餘名額，則依據剩餘數大小分配。

4. 若政黨登記候選人數不足應分配人數時視同缺額。

5. 各政黨當選名單中，女性比例不得少於二分之一。

以2016年大選為例，共有18個政黨登記不分區立委，扣除未達5%得票門檻的政黨後，剩下國民黨、民進黨、時代力量及親民黨4個政黨分配席次。當中時代力量共獲744315票，扣除5%門檻後得票比率為7.3%，總共分配兩席。


上屆不分區立委獲得分配的政黨包括民主進步黨、中國國民黨、時代力量及親民黨，當中民主進步黨獲得18席、國民黨11席、親民黨3席及時代力量2席。


柯文哲決心提滿34席不分區立委名單，並誓言在2020拚下10席立委。但目前台灣民眾黨，誰會是可能的戰將？

台灣民眾黨昨（23日）揭曉第一波提名名單，8人來自北、中、南，平均年齡40歲。

‧台北第3選區（中山區、北松山）：何景榮（逢甲大學助理教授，曾獲十大傑出青年，新住民第二代）

‧台北第5選區（中正、萬華區）：徐立信（無黨籍市議員）

‧台北第7選區（信義區、南松山）：蔡宜芳（前台北市社會局機要秘書）

‧台北第8選區（文山、中正區）：張幸松（台北市政顧問、台北畜產運銷公司官派董事）

‧新北第7選區（板橋區）：吳達偉（PTT名人Z9、Z9網路媒體執行長）

‧苗栗第1選區（竹南、後龍、通宵）：朱哲成（行政院中部辦公室前秘書，宣布退出民進黨）

‧台中第3選區（后里、神岡、大雅、潭子）：張睿倉（台中市大雅區上雅里里長）

‧高雄第5選區（三民區、苓雅區域8里） 李佳玲：李佳玲（柯粉俱樂部志工、人壽保險規劃師）

至於之前謠傳有意推派「學姐」黃瀞瑩參戰台北市第一選區（士林北投），但因為黃的意願不高，如今傳出有可能改推派青年外交官劉仕傑；對於是否參選立委，劉受訪時未正面回應，但他強調，2020選舉對於台灣很重要，不管哪個位置，只要對台灣最好，他都會嘗試。

2020選舉2020立委選舉台灣民眾黨柯文哲

相關新聞

聯合報民調／力挺兩黨選民 59%投藍 29%挺綠

2019-09-23 00:16

4成民眾考慮投藍綠以外政黨 柯文哲：理想是台灣變更好

2019-09-23 11:04

新聞眼／第三勢力大亂鬥 藍綠恐得利

2019-09-23 00:37

柯推薦首波8立委…朱哲成當場退出民進黨

2019-09-23 00:15

推利多 急整軍 綠擬百日突圍作戰

2019-09-23 00:10

小黨挑戰…小英撿槍 綠委滿地找子彈

2019-09-23 00:05

觀察站／搶攻六都 藍拚60席 關鍵在韓流…

2019-09-22 23:59

挺柱同框…韓讚女元帥南征 朱喊團結沒心結

2019-09-22 23:53

南市5選區／林俊憲設後援會 韓替蔡淑惠站台

2019-09-22 23:31

「學霸」立委參選人謝佩芬首度握手會 林飛帆當母雞

2019-09-22 22:05

韓國瑜、朱立倫同框造勢 讚洪秀柱真的辣

2019-09-22 19:11

洪秀柱在台上左打韓國瑜 右壓朱立倫是為哪椿？

2019-09-22 17:58

網路名人Z9吳達偉參選板橋 藍綠「摸不著頭緒」

2019-09-22 16:57

4年前「換柱」 朱立倫今南下為洪秀柱站台釋前嫌

2019-09-22 16:55

民眾黨板橋東區立委推Z9 「這2人」同選區這樣說

2019-09-22 16:42

韓國瑜、朱立倫、洪秀柱首同台 高喊只有團結沒有心結

2019-09-22 13:53

民眾黨提名 朱哲成當場退民進黨參選苗栗縣海線立委

2019-09-22 13:39

影／民眾黨小雞亮相 與柯文哲同框

2019-09-22 13:06

立委輔選 韓國瑜、朱立倫、洪秀柱今首度同台

2019-09-22 13:04

北市議員徐立信 披民眾黨戰袍

2019-09-22 13:02

2大黨夾擊下 小黨力搶政黨票

2019-09-22 13:00

冷眼集／靠一人光環照亮民眾黨？

2019-09-22 12:59

台中里長獲民眾黨提名選立委 張睿倉自勉「大膽起步」

2019-09-22 12:32

第三大黨保衛戰？時力重政策 民眾黨標榜超越藍綠

2019-09-22 12:25

【即時短評】民眾黨公布區域立委名單 不分區才是考驗

2019-09-22 11:20

民眾黨第一波提名8區域立委 今首度與柯文哲同框亮相

2019-09-22 11:09

獨／韓國瑜今出席洪秀柱造勢大會 將與朱立倫同台

2019-09-22 10:55

北市議員徐立信披民眾黨戰袍 今宣布參選北市立委

2019-09-22 09:05

【完整提名名單】2020立委選舉 看國民黨、民進黨各選區對決戰將

2019-09-18 16:24
看更多

熱門文章

韓國瑜遲到說後續 松田康博：不認同批評「某某是智障」

2019-09-22 19:33

民眾撿到海洛英磚 孫大千：綠還怪韓國瑜反毒大驚小怪

2019-09-22 12:06

不贊成呂秀蓮選總統 陳水扁：韓國瑜當選我會被抓回去

2019-09-22 19:48

海巡開箱超猛必看！但最好笑的…見過私菸案開箱嗎

2019-09-23 08:00

洪秀柱在台上左打韓國瑜 右壓朱立倫是為哪椿？

2019-09-22 17:58

陳其邁批韓國瑜市政一事無成 林國正：講話不要太刻薄

2019-09-22 22:01

LSE論文風波不斷 蔡英文：35年前教育部不是蔡英文的

2019-09-22 12:47

高教機命名 空軍首度公開為「勇鷹」辯護

2019-09-22 15:00

不只挖台灣牆角 大陸一招讓美國後院倒戈！

2019-09-23 10:00

韓國瑜、朱立倫、洪秀柱首同台 高喊只有團結沒有心結

2019-09-22 13:53

陸軍新款戰車服 加裝協助逃生特別設計

2019-09-22 13:38

前大法官劉鐵錚 認可蔡英文任教資格

2019-09-22 19:56

「勇鷹」高教機沾政治 其實軍方曾屬意另個名字

2019-09-22 11:46

聯合報民調／力挺兩黨選民 59%投藍 29%挺綠

2019-09-23 00:16

聯合報民調／藍綠對決 蔡45％韓33%

2019-09-23 00:07

影／之前總統做不到！蔡英文：台灣豬肉明年出口

2019-09-22 13:17

民眾黨提名 朱哲成當場退民進黨參選苗栗縣海線立委

2019-09-22 13:39

史明病逝遭酸「舉國歡騰」 蔡英文：極不恰當

2019-09-22 12:53

斷交潮來臨！綠解讀有複合目的 藍憂不利選情

2019-09-22 12:30

因為「這個原因」 陳佩琪沒有攻讀博士

2019-09-22 17:54

3年斷交7國 前外交官：蔡英文對國家主權喪失束手無策

2019-09-23 06:43

反駁一中 索羅門國會外委會主席：台灣是國家

2019-09-22 15:51

影／郭粉頂強風喊「中華民國需要郭台銘」 台中快閃第一發

2019-09-22 17:26

韓國瑜南下屏東 讚有好多令人驚嘆「台灣第一」

2019-09-22 22:13

網路名人Z9吳達偉參選板橋 藍綠「摸不著頭緒」

2019-09-22 16:57

「韓朱配」有譜？ 韓國瑜：副手還在尋覓中

2019-09-22 16:20

傘兵的終極考驗！重裝登場 通過這關是「鐵漢」

2019-09-23 09:00

蔡英文論文門影響民調？ 林俊憲：跟蔡賴配沒關係

2019-09-22 11:30

影／對岸斷台外交 蔡英文：中國大陸最怕這3件事

2019-09-22 14:44

韓國瑜拋共商國是 蘇貞昌：為了選舉太自私

2019-09-22 16:29

我電廠油庫低空不設防 國防部提出反制無人機攻擊方案

2019-09-22 11:26

陳菊、葉菊蘭不出席私菸案報告 藍委批可恥

2019-09-23 09:28

大選布局 親民黨：10月開會討論「母雞」人選

2019-09-22 15:35

韓國瑜的翻身仗來了？李正皓：成敗就看26、27日表現

2019-09-23 10:19

柯推薦首波8立委…朱哲成當場退出民進黨

2019-09-23 00:15

影／韓國瑜赴台南婦女會 「總統好」加油聲不斷

2019-09-22 14:55

「學霸」立委參選人謝佩芬首度握手會 林飛帆當母雞

2019-09-22 22:05

陳菊缺席立院私菸案報告 柯文哲酸：大號的吳音寧

2019-09-23 10:34

韓國瑜說高雄沒街頭槍戰 蔡英文：確實有

2019-09-22 12:23

私菸案玉山銀有無違規？ 顧立雄首度表示：均符合規定

2019-09-23 09:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top