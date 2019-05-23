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花蓮藍委初選？ 縣黨部代理主委洽商3選將

2019-05-23 23:51聯合報 記者王燕華／花蓮報導

國民黨花蓮縣黨部代理主委黃原亮（中）昨到花蓮，第一站就到縣議會拜訪議長張峻（右2...
國民黨花蓮縣黨部代理主委黃原亮（中）昨到花蓮，第一站就到縣議會拜訪議長張峻（右2）、副議長潘月霞（右1）等黨團成員。 記者王燕華／攝影
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花蓮藍營立委黨內初選爭議，國民黨縣黨部代理主委黃原亮昨與3位擬參選人溝通，林有志、王廷升都願意參加初選，黃啟嘉傾向加入，但表達若提名不會贏，就喪失意義。黃原亮說，會將3人意見帶回，今早與黨中央研議，可以確定的是，國民黨一定會推出自己人選。

國民黨花蓮縣黨部因擅將初選延後，原任主委鄒永宏遭中央停權，黨中央昨派組發會組織經營部主任黃原亮代理，他昨上任還有個小插曲，縣黨部一早有黑色休旅車擋住門口，並有保全人員管制。黃說，不認同縣黨部作法，但他是來解決問題的，不會起更多衝突。

黃原亮昨搭火車到花蓮，中午抵達後立即赴議會拜訪黨籍議長張峻、副議長潘月霞及議員，並向前往議會備詢的縣長徐榛蔚致意。

國民黨花蓮縣黨部代理主委黃原亮昨抵花蓮，但縣黨部門口一早就被一輛黑車擋住，阻擋他...
國民黨花蓮縣黨部代理主委黃原亮昨抵花蓮，但縣黨部門口一早就被一輛黑車擋住，阻擋他上任。圖／民眾提供
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「我是來凝聚共識、解決問題的。」黃原亮表示，昨已拜訪林有志、王廷升，黃啟嘉因在台北開會，雙方雖未見面，但有良好溝通。對於初選，林有志、王廷升都表達參與意願，並支持全民調，黃啟嘉也傾向初選，但也表達若提名不會贏，就喪失提名的意義。

黃原亮說，花蓮立委黨內初選引發爭議，黨中央派他前來，目的是凝聚共識，把初選爭議導回正軌；他昨與3位登記參選同志聯繫，就是希望共同研商，找出一條路來解開初選僵局。

至於否有與泛藍合作的空間？黃原亮表示，與友黨人士的合作可以談，但國民黨一定會維護3位立委參選人的權益，也會推出自己人選。

國民黨徐榛蔚

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