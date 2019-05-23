「新戰神」蔣萬安選情告急？ 吳子嘉：勝敗取決於民進黨

2019-05-23 12:04 聯合新聞網 綜合報導



台北市第3選區藍綠雙方的支持度相差無幾，外界猜測「新戰神」蔣萬安是否吃敗仗。報系資料照 分享 facebook 台北市2020大選民調結果日前出爐，結果顯示民進黨除了在第2選區（大同、士林38里）佔有優勢之外，第4至第8選區都由國民黨領先。而國民黨立委蔣萬安所在的第3選區（中山、松山20里），選情呈現五五波，讓許多人擔憂「新戰神」是不是會中箭落馬。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，一切端看民進黨派誰出戰。

吳子嘉上周五（17日）於《打臉名嘴》粉絲見面會上，根據近日出爐的2020大選民調結果，分析台北市長柯文哲若要選總統，是否有勝算。同時，吳子嘉也針對台北市立委8個選區的選情做出評判。由民調結果可以看出，國民黨在第4到第8選區都穩定領先，而民進黨只拿下傳統綠營票倉第2選區。

第1選區（北投、士林13里）的民調結果則呈現五五波，吳子嘉認為，該選區現任立委為民進黨籍的吳思瑤，但她若想拚連任，還有很多變數。其中之一是她先前出席新潮流派系的會議，被點名為「挺賴八家將」之一，此舉是否引來蔡英文的報復，還須持續觀察。此外，吳子嘉更直言，「如果國民黨派的候選人很強，總統候選人也很強，這個區域就會淪陷」。

而蔣萬安所在的第3選區，藍綠雙方的支持度同樣相差無幾，讓外界不禁猜測「新戰神」是不是會吃下敗仗。不過，吳子嘉認為，蔣萬安在第3選區還是佔有優勢，要把他擊落並不是那麼容易。因此，此選區的勝敗關鍵，便落在民進黨派出的人選身上。