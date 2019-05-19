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藍委高市初選民調 陳宜民落馬

2019-05-19 23:18聯合報 記者謝梅芬／高雄報導

現任立委陳宜民在國民黨鳳山區立委初選落敗，他昨表示敗選主因應是他贊成同婚。 記者...
現任立委陳宜民在國民黨鳳山區立委初選落敗，他昨表示敗選主因應是他贊成同婚。 記者謝梅芬／攝影
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國民黨高雄市第7選區（鳳山區）立委初選民調，現任不分區立委陳宜民中箭落馬，由現任市議員李雅靜勝出。陳宜民說，他支持同性婚姻專法應是敗選主因。另外，立委第2選區（岡山、路竹等8個行政區）由新人黃韻涵勝出，七年級的黃是政二代，母親是現任高市副議長陸淑美。

國民黨部昨公布高雄市區域立委第2選區及第7選區黨內初選民調結果，第7選區民調支持度依序為：李雅靜（45.825%）、陳宜民（34.073%）、陳良沛（20.102%）。

現任高雄市議員李雅靜以民調45.825%支持度，擊敗現任不分區立委陳宜民的34....
現任高雄市議員李雅靜以民調45.825%支持度，擊敗現任不分區立委陳宜民的34.073%。 圖／取自李雅靜臉書
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現任不分區立委陳宜民敗選，由市議員李雅靜出線，李雅靜過去對民進黨前市長陳菊的監督火力十足，屬大砲型議員，受基層勸進，將代表國民黨在鳳山區對上民進黨現任立委許智傑。

陳宜民昨在臉書發表敗選感言，稱「從政之路不負此行，無怨無悔」，他認為，初選民調期間適逢朝野進行同性婚姻專法攻防，在爭議聲中他選擇與黨團不同調，投下贊成票，而不是取巧缺席迴避，引發選民與支持者的誤解，陳認為這是他初選敗北的主因。

七年級生黃韻涵（左）是政二代，母親是高雄市副議長陸淑美。 圖／黃韻涵提供
七年級生黃韻涵（左）是政二代，母親是高雄市副議長陸淑美。 圖／黃韻涵提供
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第2選區民調結果排序為：黃韻涵（45.557%）、石育清（27.969%）、鄭東元（26.473%）。

七年級的政二代美女黃韻涵勝出，她是高巿副議長陸淑美的女兒，曾在3年多前被國民黨徵召參選區域立委落選，這次參加初選，她表示有競爭才會進步，初選給了她機會，可以先跑地方，等於為大選熱身。黃韻涵在立委選戰將對上民進黨立委邱志偉。

陳宜民民調國民黨同婚同婚專法

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