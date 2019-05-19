傅崐萁恢復黨籍卡關 引爆中央地方大戰

2019-05-19 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮縣報導



花蓮前縣長傅崐萁（右二）上月十八日刑滿出獄，對未來動向三緘其口。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

花蓮前縣長傅崐萁上月十八日刑滿出監，儘管他對未來動向三緘其口，但地方人士盛傳，從各種跡象來看，傅的目標就是明年立委。傅有意披藍營戰袍，但恢復黨籍遭國民黨中央卡了半年，在黨中央態度不見軟化下，傅陣營積極尋求突圍，引爆中央與地方大戰。

傅曾於二○一四年及去年底兩度提出恢復國民黨籍。去年底申請至今近半年，黨中央遲不處理，傅陣營試圖從地方突破，最近藍營花蓮立委黨內初選一事，中央和地方互槓，鬧得沸沸揚揚。

原本黨中央決定上月下旬辦理花蓮立委黨內初選領表登記，縣黨部突然喊停，自行決定延後，還作出「不民調、不初選」、「泛藍開放全民調」兩項決議，送中央核定。

被視為傅系人馬的縣黨部主委鄒永宏表示，「地方實際狀況就是很麻煩，若不朝這個方向去做，有可能會輸。」他直白地說，「不是現有人選不強，但黨外有更強的人選是不爭事實，最強的回來，就有機會勝選」。

親傅人士指出，傅崐萁的確是花蓮泛藍陣營最強人選，既然黨內總統初選都可以「納入最強人選」，為何傅不行？且並非傅不願回歸藍營，而是黨中央刻意「卡傅」；站在勝選考量，讓傅回黨、由傅代表參選是最佳戰略，否則也應比照總統大選決定提名人選。

除了延後黨內初選一途，黨內也傳出傅陣營持續向黨中央探路。具國民黨中常委身分的傅妻、花蓮縣長徐榛蔚，上月在中常會提出立委提名比照總統納入可能最強人選參與初選，被黨內人士解讀是徐為傅崐萁爭取參選立委解套。隨後又有廿一名中常委連署提案，促請中央黨部裁決傅崐萁黨籍問題，但都沒有下文。