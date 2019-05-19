傅崐萁選立委？ 劍指國會龍頭

2019-05-19 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



花蓮政壇盛傳前縣長傅崐萁（前右）想參選立委，力爭恢復國民黨黨籍，但遭國民黨中央「卡住」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨花蓮縣立委提名引爆前縣長傅崐萁人馬與黨中央的大戰，黨中央昨天重申將嚴明黨紀，花蓮縣黨部前主委鄒永宏被停權拔官後，將指派中央組營部主任黃原亮直接代理坐鎮，立委初選作業維持公告程序進行，與傅崐萁未來的選舉合作可以溝通，但黨的紀律和立場必須維持。據了解，傅的布局，劍指「國會龍頭」之爭。

據了解，傅崐萁恢復黨籍等布局，在去年十一月廿五日縣市長選舉結束的隔一天就展開，傅崐萁四月十八日刑滿出監後，傅系人馬和花蓮縣黨部為了達成傅的目標，不借公然抗命，花蓮縣長徐榛蔚坐鎮中常會，傅並親自打電話給中常委連署提案，傅的底牌，是要逼國民黨開放花蓮縣立委選舉，而恢復國民黨籍披藍袍，更不只是為了一席區域立委，而是為爭取明年的國會議長寶座。

藍營人士分析，傅崐萁一旦搞定花蓮縣的藍營，並恢復國民黨籍，在開放參選情況下，傅的選戰有徐榛蔚的縣府團隊作後盾，立委確實有相當勝算，傅因此將有餘裕「出後山」全國輔選國民黨立委候選人，進而布局在國民黨一旦取得國會過半席次，後續爭取代表國民黨角逐立法院長。

不過藍營認為，此一盤算恐怕有高度爭議。相關人士則透露，去年十一月廿四日縣市長選舉結果揭曉，花蓮縣黨部考紀會隨即在廿五日通過傅的恢復黨籍案，並在當天送黨中央，惟黨中央以全案未送縣委員會通過不符程序退回，花蓮縣委員會於是在今年一月召開委員會議，通過恢復黨籍案，但黨中央再以傅未出監，押後未處理。

相關人士指出，傅就算恢復黨籍，依規定要恢復黨籍一年才有參加公職初選的黨權，傅不可能加入初選；另外，不管採一階段或兩階段合作，姑且不論傅和妻子縣長、立委換著做的觀感，傅還有三審案子在身，如何合作，更要再進行協調溝通。