執政3週年／吳育昇：民進黨已全面東廠化

2019-05-10 00:00 聯合新聞網 台北訊



民進黨全面執政以來，假藉轉型正義之名，行清算鬥爭之實，去年大選時，促轉會還變成了東廠要打侯，製造「綠色恐怖」，大開民主倒車，面對民進黨利用國家機器肆無忌殫的打壓異己，國民黨一定要團結、一定有足夠的力量，才能制衡民進黨、捍衛中華民國、捍衛台灣民主！

對於前民進黨籍雲林縣長李進勇將掌獨立機關中選會主委，吳育昇表示「當一個負責全國最高競爭遊戲規則的中央選舉委員會都沒辦法公正時，由一個政治立場如此鮮明，那麼綠的人來擔任主委，這是連陳水扁任內都不敢做的事。而現在蔡英文一不做二不休，可以見得民進黨政府已全面東廠化！」

吳育昇表示，中選會任用民進黨籍李進勇，民進黨政府已全面東廠化。 （翻攝自夜問打權） 分享 facebook

吳育昇提到，過去他在擔任立委時，在ECFA政策上與民進黨浴血奮戰、遭縫8針，但我還是勇往直前，捍衛國家經濟利益！我在財督盟評比上，獲得內政委員會第一名；在地方上，與朱立倫市長合作爭取許多重大建設，如淡海輕軌完工通車、淡水國民運動中心、新五泰國民運動中心、淡水大橋也將於2024完工，我也成功爭取林口五萬噸配水池、八里二萬噸配水池，解決地方用水問題。未來，侯友宜市長的政見就是我的政見，我也將力挺爭取侯友宜市長在新北的建設發展，如財政收支劃分法、三環六線、捷運都更、青春山海線等重大政見，讓新北市更往前進。此外，我也會強力監督政府依法執行死刑、酒駕加重刑期等社會關注的議題。

(資料來源：聯合報／吳育昇遭民進黨委員丟計時器，傷縫八針) 分享 facebook

吳育昇指出，2016年以來，國民黨經歷了前所未有的風雨與打擊，育昇始終堅持在這裡，為國民黨全力辯護，與國民黨一起走過風風雨雨。去年九合一大選，育昇更是南北奔走，全力輔選！國民黨在大家的努力與打拚下，逐漸站穩腳步，重新再出發。

吳育昇表示，他過去在新北第一選區（淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門）這裡深耕三屆十一年，最了解選區狀況，他絶對是一位最能接地氣、有專業的立委。讓吳育昇一起「2020滅東廠」、「翻轉國民黨」、「不公義的民進黨政府一定要倒」，2020「重返執政」目標！

財督盟頒獎 吳育昇是內政委員會第一名立委。 (吳育昇辦公室／提供) 分享 facebook