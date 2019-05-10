執政3週年／吳育昇：民進黨就是實質廢死

2019-05-10 00:00 聯合新聞網 台北訊



蔡英文執政近三年來，法官不願判死刑、法務部不願執行死刑，僅在去年壓力下，在蔡英文生日的那天，突然執行了一個死刑，羈押死囚高達43人，儘管法務部長說，攸關人命必須審慎評估，吳育昇仍然質疑，民進黨當局根本在執行實質廢死。

國內尚未廢死，但蔡政府卻堅持不執行死刑，吳育昇質疑，反廢死民意居多數，民進黨政府卻偏違逆相悖，以不執行死刑達到「實質廢死」目的，如此對得起台灣民意？一個罪證確鑿且三審定讞的死刑犯，政府卻拖延不執行，這是怎樣的公權力？吳育昇質疑，蔡英文總統多次聲稱廢死是「普世價值」，那請問蔡總統或賴清德，你們支持廢死嗎？

吳育昇一直監督政府應依法執行死刑。 (吳育昇辦公室／提供) 分享 facebook

部分討論重提死刑存廢議題，吳育昇表示，一直以來都認為，既然我國法律存有死刑，就應該明定死刑執行日程，否則判決死刑卻又遲遲不執行，這豈是一個法治國家應有的現象？！但是在沒有完成討論、修法廢除死刑之前，我們國家就是有死刑的國家，「80%的民意是支持死刑繼續存在我們國家的，民主政治本來就是民意政治、法治政治，所以符合民意、符合法律，做出國家應該做的行為，這樣才真正保障好人的權益，懲罰壞人」。

吳育昇表示，三年來，民進黨只執行一個死刑！民進黨實際上就是一個主張廢除死刑的政黨，你手中的一票只要投給了民進黨，就是投給了「廢死」。

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