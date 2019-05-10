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執政3週年／吳育昇：調查7成扁應進中監

2019-05-10 00:00聯合新聞網 台北訊

在陳水扁出書前夕，為了解民間基層對陳水扁是否應繼續保外就醫的看法，日前吳育昇就針對陳水扁是否應該回中監繼續坐牢，公佈了一波電話語音民調，吳育昇在4/25-4/28針對新北市第一選區(淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門)調查，結果顯示，在有效回覆的電話中，超過七成認為陳水扁應該回中監坐牢。吳育昇表示，不管是從司法面或民意面來看，應該讓陳水扁應該回中監繼續坐牢，民進黨不應該再無視司法。

吳育昇公布的這項語音調查顯示，陳水扁應該回中監繼續坐牢共8619通，陳水扁繼續保外就醫共1280通，另有1661通表示「沒意見」，亦即有高達七成一的民眾陳水扁應該回去坐牢的看法。　

吳育昇公佈調查顯示，逾七成民眾認為阿扁應該回中監坐牢。 （吳育昇辦公室委託調查）
吳育昇公佈調查顯示，逾七成民眾認為阿扁應該回中監坐牢。 （吳育昇辦公室委託調查）
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前總統陳水扁因涉及多起貪瀆、洗錢重罪遭判刑，現在卻可以趴趴走當網紅，甚至還可出書，外界質疑他「踩紅線」，而中監頻以個案審酌放水，近期中監竟然又核准陳水扁保外醫治展延出席新書會。吳育昇日前在節目上拿出陳水扁103年寫給他的信，痛批他為了申請保外資格，真的「不擇手段」。

吳育昇表示，陳水扁當年在台中監獄服刑期間申請保外就醫，他主張由完全公正的醫療小組去專業評估，不必有政治考量。而陳水扁得知後便寫信給吳育昇，信中提及「保外就醫不算刑期，醫治好會回監」、「保外就醫期間若違反規定，隨時可撤銷保外許可」、「不敢特赦，只希望保外就醫」，陳水扁在信中句句誠懇，為了申請保外就醫不擇手段。但從這次的調查顯示，大家都認為陳水扁紅線踩好踩滿，才會有高達七成的民眾認為陳水扁應該回中監坐牢。

影片請見
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=q4sAnaGOAYY

陳水扁紅線踩好踩滿！吳育昇：為保外不擇手段。 （翻攝自夜問打權）
陳水扁紅線踩好踩滿！吳育昇：為保外不擇手段。 （翻攝自夜問打權）
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這項電話語音民調總共發出214304筆，成功接通數為123526筆，接聽率為57.64%，其中有12124筆有回答，回覆率為9.81%

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