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民進黨蔡賴之爭
賴把公辦當競辦?
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民調初選／4位委員力薦吳育昇是最悍戰將

2019-05-10 00:00聯合新聞網 台北訊

國民黨新北第一選區黨內初選激烈，現任立委、以前吳育昇委員的老同事，賴士葆、費鴻泰、李彥秀、林奕華4位立委都紛紛站出來力挺吳育昇，而過去財督盟也評鑑吳育昇是內政委員會第一名立委。　

影片請見
https://www.facebook.com/yeswuasheng/videos/325188158144896/?epa=SEARCH_BOX

賴士葆委員指出，我在這裡做見證，以前在立法院是我的好同事，在他書記長任內，衝鋒陷陣一定有他，我相信大家一定還記得，ECFA要推動的時候，那個案子對台灣是多麼的重要，那個案子民進黨委員黃偉哲丟計時器，丟到吳育昇的頭，眼睛差點瞎掉，那一幕我一輩子難忘，我真的佩服他的勇氣。敢講、會講、敢衝、會衝，國民黨需要他的時候，他義不容辭。國民黨現在極需這樣的戰將進來我們的立法院，我在這裡高度肯定、高度支持吳育昇。

（翻攝吳育昇臉書）
（翻攝吳育昇臉書）
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（資料來源：聯合報／吳育昇遭民進黨委員丟計時器，傷縫八針）
（資料來源：聯合報／吳育昇遭民進黨委員丟計時器，傷縫八針）
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李彥秀委員指出，吳育昇委員即便是在國民黨在最艱困、最艱辛的時候，他長期在智庫裡面提供我們作戰的經驗，這一點我要特別感謝他，在國民黨在野沒有資源的時候，他義無反顧來協助我們立院黨團作戰，所以國民黨仍需要這位作戰的悍將。

（翻攝吳育昇臉書）
（翻攝吳育昇臉書）
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費鴻泰委員，育昇在立法院是驍勇善戰、對民進黨絶不手軟，但是對自己的同志是宅心仁厚，我們在立法院跟民進黨有很多次的衝突，每一次你們一定會看到吳育昇、賴士葆、費鴻泰，我們對黨的政策絶對是貫徹，絶對不打折，把黨的事擺第一。那麼好的戰將，我希望一起回到立法院來跟民進黨對抗，做政策上的辯護，為人民謀取最好的福利，也會在地方上一步一腳印好好的為選區來服務，懇請支持最棒的戰將吳育昇。

（翻攝吳育昇臉書）
（翻攝吳育昇臉書）
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林奕華委員表示，不管國民黨是在高潮或低潮的時候，他永遠都是幫國民黨做最正義的發言，而且爭取最多人對國民黨的認同。以及我自己在新北市教育局服務過，他對於學校的關心，爭取建設，這個地方我也聽到很多地方的人對吳育昇委員的稱讚，優秀的立法委員請您支持。

（翻攝吳育昇臉書）
（翻攝吳育昇臉書）
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（吳育昇辦公室／提供）
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