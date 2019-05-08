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國民黨台北市大安區立委初選 林奕華勝出

2019-05-08 14:03中央社 台北8日電

國民黨北市第6選區立委初選結果，由現任不分區立委林奕華出線。 圖／聯合報系資料照...
國民黨北市第6選區立委初選結果，由現任不分區立委林奕華出線。 圖／聯合報系資料照片
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中國國民黨台北市黨部今天公布第6選區（大安區）立委初選結果，由現任不分區立委林奕華出線，台北市議員王欣儀及前外交官介文汲挑戰未果。

台北市大安區向來為藍營優勢選區，選區立委蔣乃辛日前宣布不再爭取連任，市黨部4月間也宣告由介文汲、林奕華、王欣儀投入立委初選，並從5月5日至7日，以全民調確定提名人選。

市黨部主委黃呂錦茹今天在記者會上表示，第6選區提名作業自5月5日至7日辦理全民調，並委由2家民調公司辦理，經統計，林奕華平均支持度為43.975%、王欣儀為34.305%、介文汲為21.719%。

黃呂錦茹說，經民調後，確定由林奕華贏得初選，將報請中常會後，正式提名。

王欣儀受訪時表示，感謝一路支持幫忙的朋友，她跟介文汲票源重疊，最後結果小輸，也恭喜林奕華，在大安區立委初選部分，3名參選人都做很好的示範，沒有出現負面攻擊和黨內互打，可做為其他選區的參考範例。

媒體詢問，初選時，常提及高雄市長韓國瑜藉此提高知名度，但從結果來看，效果好像不好。

王欣儀說，並不會，主要是因她投入初選時程較晚，當時希望徵召韓國瑜投入參選總統，需要很大勇氣，且對她的選情並沒幫助，只是基於反映民意，希望國民黨推出最可勝選的人選，目前階段性目的已達到。

市黨部表示，台北市區域立委應選8席，已完成提名有第2選區（士林、大同）由孫大千參選、第3選區（中山、北松山）由現任立委蔣萬安、第4選區（內湖、南港）則是立委李彥秀、第7選區（信義、南松山）為立委費鴻泰、第8選區（文山、南中正）現任賴士葆。

林奕華北市2020立委選舉
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