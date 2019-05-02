國民黨基隆立委初選 6日至8日登記

2019-05-02 17:43 中央社 基隆2日電



國民黨基隆市黨部今天公告第10屆立法委員（區域暨原住民）選舉第4梯次候選人提名登記有關事項，領表及登記從6日至8日，初選基本上採民調7成、黨員投票3成。

相關事項今天由黃國基黨部主委鄭鐳張貼公告後正式啟動基隆市立法委員黨內初選程序，基隆市黨部表示，依據公告規定領表及登記地點於基隆市黨部，黨員領取候選人提名登記表件者，應繳納領表登記費新台幣10萬元，登記時應繳齊相關表件，同時應繳保證金50萬元及選務作業費50萬元。

國民黨基隆市黨部主委黃希賢表示，依據公告基本上採民調7成、黨員投票3成辦理初選，但在登記截止後，會再邀集完成登記參選人召開協調會，確認是否進行黨員投票或採全民調方式，若採行民調7成、黨員投票3成方式進行，將待黨員投票、民調都完成後再一併公布結果。

國民黨目前有意投入基隆市立委初選包括黃希賢、前市議員韓良圻、市議員呂美玲、藍敏煌和宋瑋莉。黃希賢指出，他將依循前任主委宋瑋莉模式「一登記就請假」參加黨內初選。

黃希賢表示，希望大家在領表登記前都能好好思考，地方上有許多聲音與期望，特別是無論在去年底選戰中，或是最近民進黨立委黨內初選都有許多老將意外落馬，顯現「民心思變」人民期待改變，同時呼籲初選過程務必團結一致並全力支持最後出線人選，讓國民黨贏回「台灣頭」立委席次。