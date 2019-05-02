綠台南立委初選 葉宜津要告賄選

民進黨台南市立委初選風波不斷，落敗的老將葉宜津下午提告，要求黨中央不得公布提名人選。初選落敗的李俊毅也揚言，中央黨部若無法在短期內查出真相，將以司法途徑找回公道，也不排除「走自己的路」。

民進黨台南市第1、4選區黨內初選結果出爐，老將葉宜津、李俊毅皆落敗。李俊毅表示，黨內初選民調表面形式公平 ，但在電話民調中，抽樣監聽錄音至少30通電話打到非選區，接電話的根本不是第4選區的民眾。

葉宜津質疑，民調第一出線的前議員賴惠員涉及送禮賄選，黨中央消極不處理，已委託律師蒐集事證，下午將向台南地檢署提出違反選罷法訴訟，同時向台南地方法院聲請「暫時狀態假處分」，要求民進黨中央不得依照5月1日民調結果公布提名人選。

葉宜津團隊強調，民進黨初選同樣受選罷法規範，不容賄選歪風橫行，工作人員在初選期間蒐集到賴惠員賄選證據，包括送殺蟲劑、洗碗精、不銹鋼便當盒等，還有白米、鳳梨等物品兌換券，初選參選人李退之一直抗議，參選人顏純左也質疑此次民調的表態度太高，很不合理。

葉宜津陣營將委任律師先向民進黨中執會檢舉賄選不法行為要求明察，並請中央黨部暫緩做出公告；蒐集整理好所有證據後，下午會向台南地檢署檢舉賴惠員涉嫌違反選罷法第97條及第101條規定，同時向法院提出「暫時狀態假處分」。

賴惠員說，初選時辦了多場促銷受到鄉親的支持，其他文宣品的金額也在法定規定內，沒有賄選問題。初選短兵相接，過程中若有不敬的地方，她也表達誠摯歉意。