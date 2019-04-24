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國民黨花蓮立委初選 縣黨部同意3人先辦理登記

2019-04-24 21:46中央社 花蓮縣24日電

國民黨花蓮縣黨部第10屆立法委員選舉黨內提名登記作業，縣黨部與黨中央對於初選期程是否延後意見相左，今天縣黨部同意讓有意參選者共3人先辦理登記，暫時保留參選權益。

國民黨花蓮縣黨部18日公告黨內立委初選22日起登記領表，隔天卻撤銷並宣布延後，同時將延後的決議公文寄送黨中央，延到何時並未說明。

國民黨中央組發會23日以「最速件」函文給花蓮縣黨部，並電話告知，請縣黨部依第3梯次作業時程規定，於4月22日至24日辦理領表登記，後續作業時程是否延期，將提報黨中央提名協調小組會議討論。

國民黨組發會副主委林有志、前立委王廷升、耳鼻喉科醫師黃啟嘉都在今天完成登記。

林有志說，制度應該是一貫性的，對於中央和地方黨部不同調的事件感到遺憾，花蓮要拿回失去的立委席次，一定要團結一致。

王廷升說，為避免在立委初選時程爭議中錯過時間喪失資格，昨晚去電中央黨部副主席兼秘書長曾永權，確認必須按照中央規劃的作業時程進行；應秉持公平、公正、公開原則儘早決定人選。

黃啟嘉說，雖然花蓮縣黨部委員會議做出登記延期的聲明，但和中央黨部意見分歧，為保險起見，下午仍然完成登記程序並繳納相關費用。

花蓮縣黨部主委鄒永宏表示，今天的領表、登記是比較權宜的作法，但縣黨部並非已經完成立委黨內登記程序。黨內提名的時程仍待與中央提名協調小組商議，讓中央、地方取得共識，並在完備所有程序後，才算完成黨內登記。

鄒永宏說，縣黨部委員會議多數委員決議初選作業延後，最大的考量仍在勝選，對手都還沒浮上檯面，過早作業，容易讓對手陣營提早因應布局，對國民黨的選情顯然不利。

花蓮現任唯一一席區域立委為民進黨籍的蕭美琴，但民進黨3月底辦理初選時無人領表登記。縣黨部呈報黨中央，由黨中央徵詢黨內同志意願，再辦理徵召。

國民黨民進黨

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