國民黨花蓮黨部立委初選延後 與黨中央不同調

2019-04-22 16:28 中央社 花蓮縣22日電



國民黨組發會副主委林有志領表。 記者王思慧／攝影 分享 facebook

投入國民黨區域立法委員初選的國民黨組發會副主委林有志依黨中央規定，今天上午前往國民黨花蓮縣黨部完成領表，也繳交新台幣10萬元領表費，但縣黨部主委鄒永宏表示無效。

林有志完成領表後開玩笑說，「其他人再不來領表，就只有我參選。」近中午，前立委王廷升也到縣黨部想要領表，但黨工無人在場，王廷升撲了空只好離開。

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏接受中央社記者訪問說，縣黨部委員會議多數委員決議初選作業延後，應等民進黨掀牌後再推出強棒，地方黨部才最清楚地方選情，中央應尊重縣黨部的反映；上週已將延後的決議公文寄送黨中央，所以今天領表無效。

國民黨花蓮縣黨部18日公告黨內立委初選22日起登記領表，隔天卻撤銷並宣布延後，林有志認為花蓮初選作業期程由中央提名小組決定並送中常會核備，地方黨部無權違背制度決定延後。他今天如期領表。

林有志領表時，黨工表示已經延期不能領，隨即由書記長胡慧君向黨中央確認，黨中央表示沒有收到花蓮縣黨部申請延期領表的公文，指示胡慧君依照規定，在原訂22到24日辦理領表登記。

林有志雖然完成領表，卻無法拿到縣黨部正式收據，只好由胡慧君以臨時收據代收。

林有志認為，如果縣黨部對於初選有不同看法，應該召集所有有意參與黨內提名的同志協調，否則就應依照黨中央制度如期辦初選，在公正公平原則下，選出最佳候選人，同時縣黨部應對參與初選同志一視同仁，不要造成黨內同志誤解有偏袒特定對象之嫌。

花蓮縣國民黨籍表態參與立委初選者除林有志、王廷升，還有耳鼻喉科醫師黃啟嘉。