親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
郭董擬參選總統
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

幾歲領老人年金？看你的出生年次就知道

缺乏專業自律的「新聞自由」 是我們要的嗎？

國民黨花蓮黨部立委初選延後 與黨中央不同調

2019-04-22 16:28中央社 花蓮縣22日電

國民黨組發會副主委林有志領表。 記者王思慧／攝影
國民黨組發會副主委林有志領表。 記者王思慧／攝影
分享

投入國民黨區域立法委員初選的國民黨組發會副主委林有志依黨中央規定，今天上午前往國民黨花蓮縣黨部完成領表，也繳交新台幣10萬元領表費，但縣黨部主委鄒永宏表示無效。

林有志完成領表後開玩笑說，「其他人再不來領表，就只有我參選。」近中午，前立委王廷升也到縣黨部想要領表，但黨工無人在場，王廷升撲了空只好離開。

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏接受中央社記者訪問說，縣黨部委員會議多數委員決議初選作業延後，應等民進黨掀牌後再推出強棒，地方黨部才最清楚地方選情，中央應尊重縣黨部的反映；上週已將延後的決議公文寄送黨中央，所以今天領表無效。

國民黨花蓮縣黨部18日公告黨內立委初選22日起登記領表，隔天卻撤銷並宣布延後，林有志認為花蓮初選作業期程由中央提名小組決定並送中常會核備，地方黨部無權違背制度決定延後。他今天如期領表。

林有志領表時，黨工表示已經延期不能領，隨即由書記長胡慧君向黨中央確認，黨中央表示沒有收到花蓮縣黨部申請延期領表的公文，指示胡慧君依照規定，在原訂22到24日辦理領表登記。

林有志雖然完成領表，卻無法拿到縣黨部正式收據，只好由胡慧君以臨時收據代收。

林有志認為，如果縣黨部對於初選有不同看法，應該召集所有有意參與黨內提名的同志協調，否則就應依照黨中央制度如期辦初選，在公正公平原則下，選出最佳候選人，同時縣黨部應對參與初選同志一視同仁，不要造成黨內同志誤解有偏袒特定對象之嫌。

花蓮縣國民黨籍表態參與立委初選者除林有志、王廷升，還有耳鼻喉科醫師黃啟嘉。

國民黨同志
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

影／簽「不被選邊站」聲明 李退之：柯P白色力量曾接觸

2019-04-22 16:10

被比喻成烏龜 民進黨縣黨部主委黃建財保留法律追訴權

2019-04-22 15:53

回應賴惠員辭職 顏純左：這是遲來的正義

2019-04-22 14:24

宜蘭立委初選 主委不選？黃建財：出線就辭

2019-04-22 13:54

影／南市競爭激烈 賴惠員宣布辭市府職

2019-04-22 13:54

花蓮延後領表 他如期領表：其他人再不來 只有我選

2019-04-22 13:54

立委初選／陳學聖民調出線 藍營大團結

2019-04-22 13:53

中央地方槓上 花蓮立委參選人：再不來只有我選

2019-04-22 12:52

民進黨雲林立委提名 今起展開初選民調

2019-04-22 12:49

藍營詹江村表態轉戰龜山 力抗綠營鄭運鵬

2019-04-22 11:40

國民黨新北第3梯次登記作業首日 中午前僅李永萍領表

2019-04-22 11:24

藍營中央地方槓上 花蓮立委參選人：再不來只有我選

2019-04-22 11:19

影／拚立委初選激烈 賴惠員辭職：平民對貴族戰爭

2019-04-22 10:54

桃園市第六選區立委 藍營確定陳學聖出線迎戰趙正宇

2019-04-22 10:52

宜蘭初選戰火 基層批綠黨部主委 桶箍做不好還選立委？

2019-04-22 09:56

2020備戰／藍委拚經濟 擬推法案解決低薪

2019-04-22 00:08

2020備戰／綠委重兩岸 「經濟、主權不能分」

2019-04-22 00:04

民調未公開數字先走漏？ 藍立委初選引爭議

2019-04-21 20:56

立委初選震撼彈 賴惠員明辭台南市府溪北辦公室主任

2019-04-21 19:37

賴清德挺誰選立委？顏純左：賴的高度 不會有特定對象

2019-04-21 15:23

【即時短評】蔡英文說民調就分裂 立委初選情何以堪

2019-04-21 13:47

民進黨立委初選民調 蔡其昌余天等面臨挑戰

2019-04-21 13:28

影／選德還是選英？立委選邊站 賴清德的回應是……

2019-04-21 13:22

綠委初選民調起跑 「死亡之組」廝殺

2019-04-21 13:15

蔡賴延長賽 立委初選民調廝殺 南部立委挺賴救選情

2019-04-21 13:11

賴清德唯一支持葉宜津？賴惠員：民進黨現在最需要團結

2019-04-21 12:53

嘉義市初選激烈 老將面對接地氣挑戰者

2019-04-21 12:45

民進黨宜蘭立委初選砲火四射 基層憂心禁止攻擊性言論

2019-04-21 11:45

選邊戰？「賴唯一推薦葉宜津」 賴清德子弟兵齊站台

2019-04-21 11:21
看更多

熱門文章

韓國瑜如果不選 他預言：國民黨會再摔一大跤

2019-04-21 19:57

彭文正回嗆：「敬告總統府，把妳們的髒手拿開」

2019-04-22 09:16

聯合報民調／藍綠白3腳督 柯都贏蔡賴

2019-04-22 00:30

蔡英文嗆郭台銘 8成4網友認為「好壞好故意」

2019-04-21 21:45

彭文正指陳菊與節目停播有關 總統府：立即停止造謠

2019-04-21 22:00

聯合報民調／藍誰最強棒 26%拱韓國瑜 19%挺郭台銘

2019-04-22 00:44

網紅實測「媽祖託夢郭台銘選總統？」 結果太玄了！

2019-04-22 12:39

韓國瑜民調全勝！扁：「吳郭魚」沒有2000年宋楚瑜強

2019-04-22 08:41

館長改口：郭台銘選總統 我投不下去

2019-04-22 12:58

郭台銘遭批移花接木 他拿2年前影片打臉陳吉仲

2019-04-21 22:08

選人不選黨 孫大千列「非韓不投」的五個意義

2019-04-22 08:23

選不選2020？ 韓國瑜最快明發聲明

2019-04-22 13:27

160萬人吃不飽？陳吉仲批郭台銘「移花接木」

2019-04-21 19:18

北京怕郭台銘當選？唐湘龍：蔡英文連任，兩岸好解決

2019-04-22 14:47

聯合報民調／全體支持度 賴35％蔡25％

2019-04-22 00:45

學者挺老韓：人民要的是「滷肉飯總統」非「首富總統」

2019-04-21 20:52

不輸商場霸主郭台銘 他動手又動口堪稱政壇「洗臉王」

2019-04-22 09:00

立委初選震撼彈 賴惠員明辭台南市府溪北辦公室主任

2019-04-21 19:37

願賭服輸！ 朱學恒在土城這些地點請吃千份雞排

2019-04-22 08:23

民調未公開數字先走漏？ 藍立委初選引爭議

2019-04-21 20:56

金融時報形容郭台銘 台灣的「顛覆之王」投身政治

2019-04-22 06:54

國民黨擬徵召韓國瑜參加初選？朱立倫嘆：這是找韓麻煩

2019-04-22 11:17

媽祖託夢不思議？ 孩子從漂流木學到這件事

2019-04-22 10:00

「總統，卓主席真的在撕裂嗎？」林濁水三問蔡英文

2019-04-22 08:51

Uber抗議修法 交通部：落實分業管理維護公平競爭

2019-04-21 19:39

【重磅快評】「太監穿西裝」之亞曼尼無用論

2019-04-22 08:23

影／為挺韓國瑜表態 他的競選看板只見魚不見人

2019-04-22 11:58

桃園市第六選區立委 藍營確定陳學聖出線迎戰趙正宇

2019-04-22 10:52

民調穩居第二考慮白綠合？ 柯P：我才不想理你們

2019-04-22 11:12

郭台銘選總統 除了川普還有很多榜樣

2019-04-22 08:00

影／陳明文拉攏蔡柯配？柯文哲：當副手 不如續當市長

2019-04-21 17:40

揭開「王金平家廟」神秘面紗 妙崇寺險毀於八八風災

2019-04-22 07:44

影／2020誰能守住現狀？ 蔡英文說有1人最厲害

2019-04-21 18:18

全手機民調 綠黨：韓國瑜最獲支持 對比民調蔡勝賴

2019-04-22 12:10

韓嗆蔡沒當過兵…蘇貞昌：國民黨高官兒婿不當兵

2019-04-22 00:24

要讓韓國瑜安心表態參選 學者建議藍營做這些事

2019-04-22 08:44

張亞中批國民黨不辦辯論 只想找有利權力鞏固人選

2019-04-21 22:16

總統到南院卻漏邀太保市長 黃榮利：為黨好來開第一炮

2019-04-21 20:19

看2020藍綠黨內互殺 羅智強：柯文哲1/11醒來已無對手

2019-04-22 10:50

打韓批郭拉民調 黃暐瀚：蔡總統會繼續罵不停、罵更兇

2019-04-22 11:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top