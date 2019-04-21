觀察站／韓流助聲量 勝選靠實力

2019-04-21 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中



高雄市長韓國瑜（中）在立委補選時，為國民黨候選人謝龍介站台造勢。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨第一波四個立委選區初選結果昨天出爐，四位現任立委全部勝出。立委初選以來，高雄市長韓國瑜的「韓流」效應衝到最高點，「韓流」對立委初選的影響，黨內高度關注。從第一波、特別是台北市第七選區初選結果觀察，韓流對初選的影響確實存在，但最終結果仍要視各選區及參選人的特質而定，韓流可加持，但勝選仍要靠參選人自己。

國民黨已公告三波、共四十四個選區的區域立委提名作業，要辦理初選的選區，參選人、尤其是新人，之前紛紛打出「韓流牌」，希望藉韓國瑜的高人氣加持，在黨內初選勝出，特別是鴻海董事長郭台銘未宣布參選前，韓國瑜幾乎被初選參選人視為唯一的致勝王牌。

以台北市第七選區初選為例，市議員王鴻薇挑戰現任資深立委費鴻泰，兩人在基層各有雄厚實力，且王鴻薇有備而來，帶給費鴻泰相當大壓力。初選起跑後，王鴻薇強打「韓流牌」，雙方還為了韓的「錄音」開打。

面對對手打韓流牌，費鴻泰也不示弱，雖然不是正面擁韓，但費鴻泰透過立法院問政舞台，全力聲援支持韓國瑜的自由經濟示範區政策，並且聯手參與第八選區初選的資深立委賴士葆，更在日前親自南下與韓國瑜會面。費鴻泰的作法，某種程度其實更是在打「抵銷牌」，將韓對初選的影響降到最低，最後就是回到選戰基本面，比的仍是資深立委長期問政口碑及選民的長期認同。

首波立委初選結果集中在北部，愈往南部「韓流」效應的影響力是否愈大，還要隨初選結果再觀察，但台北市二個選區的初選結果初步驗證，韓流是有影響，但沒有「決定性的影響」。

韓流牌可幫新人在短時間的初選競爭中製造聲量，創造議題，並增加媒體曝光度，最明顯就是之前參與初選的新人，幾乎不約而同發動連署，要黨中央徵召韓國瑜，連署韓，就是連署自己。但若新人對上新人， 同打韓流牌，也等於抵銷效果，且對上資深立委或民代時，韓流牌並不見得是勝選唯一保證，最後比的還是平時的基層耕耘及「實力」。