親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
藍綠布局拚立委
台灣關係法40年
政治
軍事
綜合

王丹酸演講唬爛 韓國瑜：麻煩他多關心北韓，少扯台灣

屢爆粗口被酸「全台最沒水準市長」 柯文哲今天道歉了

促黨徵召韓國瑜選總統 中市立委參選人將發動連署

2019-04-10 15:10中央社 台中10日電

國民黨台中市議員李中及黃馨慧今天前往台中市黨部登記參選立法委員時宣布，兩人將發動基層連署，要求國民黨儘速召開黨代表大會徵召高雄市長韓國瑜參選總統。

中國國民黨台中市黨部從8日起到10日辦理第10屆立委選舉第二梯次領表登記作業，包括第4選區及第6選區參選人領表登記，包括黃馨慧、李中及台中市議員楊正中的33歲兒子楊大鋐都在中午前完成登記。

黃馨慧與李中分別登記爭取第6選區（南屯、西屯區）及第4選區（中區、西區、東區、南區）立委提名，兩人完成登記之後還宣布，將在基層發動連署，希望促請黨中央儘速召開黨代表大會，徵召韓國瑜代表國民黨參選總統。

李中表示，韓國瑜說出百姓心聲，就是「台灣安全，人民有錢」，但要在立法院贏得更多席次，才能推動拚經濟法案，修改惡法，讓「台灣安全，人民有錢」成為將來共同追尋的目標。

黃馨慧認為，國民黨不能只靠韓國瑜一人救黨，但韓國瑜拚經濟實力，民眾有目共睹，相對民進黨執政的兩套標準，韓國瑜才真正有能力讓全民過好日子。

此外，楊大鋐也完成登記，將與黃馨慧爭取第6選區立委提名。他指國民黨的老人政治讓民眾厭惡，需要年輕人注入新活力，看到大家都在消費韓國瑜，為何國民黨不能培養千百個韓國瑜出來為人民服務，他這次參選提出以民為本概念，希望為年輕人關心的公托及幼托等爭取更多福利。

韓國瑜國民黨台中市
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

立委初選／國民黨桃園第4選區 民調一面倒

2019-04-10 14:15

民進黨宜蘭立委確定「網內互打」將進入黨內初選民調

2019-04-10 13:34

民進黨立委初選 顏純左要求黃偉哲調查賴惠員瀆職

2019-04-10 12:47

影／林江釧表態參選嘉縣海區立委 要為漁民發聲

2019-04-10 11:35

民進黨台南立委初選 賴惠員火力反擊顔純左

2019-04-10 11:19

徐永明助理挑戰林昶佐 時力提名小組：無現任優先

2019-04-10 10:54

國民黨新任文傳會副主委林江釧表態競選嘉縣立委

2019-04-10 10:45

國民黨桃園區立委自辦民調 漂亮寶貝出線

2019-04-10 10:07

徐弘庭：若民調贏賴士葆沒被列不分區 我就退出選舉

2019-04-10 09:00

槓上了！民進黨台南立委初選 他抨擊初選不公

2019-04-10 08:51

國民黨立委初選 台中四選區3人相爭最激烈

2019-04-09 22:55

火藥味濃 民進黨台南立委初選協調交鋒破局

2019-04-09 22:45

國民黨彰化第四選區立委初選 蕭景田、張錦昆登記

2019-04-09 12:02

國民黨立委初選 台中西南屯黨內競爭激烈

2019-04-09 11:44

三明治世代代表！竹縣立委參選人邱一峰首支廣告公布

2019-04-09 10:45

26名黨籍立委短片助選 力挺「台南阿姐」葉宜津

2019-04-09 10:41
看更多

熱門文章

王淺秋出示哈佛和史丹福邀韓國瑜函 要王丹道歉

2019-04-10 11:42

王丹質疑韓國瑜演講唬爛？ 高市府出示邀請函打臉

2019-04-10 00:52

影／吳敦義正式表態不選總統 唯一目標國民黨勝選

2019-04-10 14:33

不一樣的保外就醫 阿扁系列生活照網友羨慕了

2019-04-10 09:04

王丹酸韓國瑜「唬爛吹牛被揭穿也不是第一次」

2019-04-10 08:16

蔡賴分別開記者會談初選後 段宜康「心痛到說不出話」

2019-04-09 18:50

韓國瑜訪哈佛 戈迪溫：韓對兩岸關係看法最受關注

2019-04-10 03:16

傳美遲售台F-16V？ 孫大千：民進黨癡心換川普政府絕情

2019-04-10 08:15

蔡英文脫黨參選？ 賴清德：要再查證

2019-04-09 22:12

韓國瑜哈佛演講陷羅生門？ 柯文哲這樣回…

2019-04-10 11:19

影／以「獅子搏兔」比喻美國行 韓國瑜啟程訪美

2019-04-09 23:10

韓國瑜、蕭美琴訪美行程比一比 網友：怎麼差這麼多

2019-04-10 10:25

與館長談統獨 賴清德：統一就像斯斯有兩種

2019-04-09 23:09

「過去全靠國民黨撐」 名嘴勸王金平：挺韓國瑜選總統

2019-04-10 10:33

現任優先？ 扁：蔡總統講得不是那麼清楚但大家都聽懂

2019-04-10 04:52

蔡正元：邵子平當然沒有門 那像蘇貞昌家門那麼多！

2019-04-09 22:41

不僅空汙更爆水汙 中市府擬勒令中火1~4機組停工

2019-04-10 00:38

蘇起與韓國瑜見面 稱讚韓九二共識「講得很好」

2019-04-09 16:54

【重磅快評】蔡英文不怯戰可合作 賴清德必然領教過

2019-04-09 18:34

蔡英文怕初選傷筋動骨？想當年蘇謝大戰血肉橫飛…

2019-04-10 08:00

誰在捍衛中華民國？ 賴清德：是主張獨立的人

2019-04-10 00:28

黃國昌的發文是假訊息？ 陳吉仲今天公開道歉

2019-04-10 10:02

林濁水：賴清德的義無反顧本色 根本是創黨黨員

2019-04-10 08:24

韓國瑜訪美伴手禮 選了這5樣

2019-04-09 21:27

稱高市捏造原意 王丹：想拿尺量，王淺秋臉皮有多厚？

2019-04-10 12:47

陳水扁自拍照清晰紅潤 名嘴酸「最強防震手機」

2019-04-09 21:37

館長犀利提問 賴清德：跟出拳一樣「又快又有力道」

2019-04-09 22:01

王丹酸演講唬爛 韓國瑜：麻煩他多關心北韓，少扯台灣

2019-04-10 14:25

宋楚瑜宣布 親民黨秘書長由李鴻鈞接任

2019-04-09 18:37

與館長談特赦扁 賴清德：阿扁不該去政治場合

2019-04-09 21:02

新聞眼／政府放任中火 執法標準在哪？

2019-04-09 23:56

中執會反動員遭瓦解？民進黨延後初選已成共識

2019-04-10 12:46

影／蔡賴爲初選互槓 蔡問賴：是要誰退？還是要合作？

2019-04-09 17:25

影／邵子平領對岸身分證想要健保 蘇貞昌：門都沒有

2019-04-09 17:18

蔡總統考慮離開民進黨？總統府澄清無此事

2019-04-09 21:27

韓國瑜訪美演講 王淺秋：是閉門、小規模方式交流

2019-04-10 13:26

小朋友問總統有另解？「讀報」：蔡英文權力腐化應道歉

2019-04-10 11:38

退休公務員赴陸能否續領退休金？銓敘部報你知

2019-04-09 22:00

【重磅快評】誰躲在「一國兩制」保護傘下趁火打劫

2019-04-10 11:31

批蔡英文「現任優先」 苦苓：縣市長選舉卻輸到脫褲

2019-04-10 15:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top