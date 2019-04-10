促黨徵召韓國瑜選總統 中市立委參選人將發動連署

2019-04-10 15:10 中央社 台中10日電



國民黨台中市議員李中及黃馨慧今天前往台中市黨部登記參選立法委員時宣布，兩人將發動基層連署，要求國民黨儘速召開黨代表大會徵召高雄市長韓國瑜參選總統。

中國國民黨台中市黨部從8日起到10日辦理第10屆立委選舉第二梯次領表登記作業，包括第4選區及第6選區參選人領表登記，包括黃馨慧、李中及台中市議員楊正中的33歲兒子楊大鋐都在中午前完成登記。

黃馨慧與李中分別登記爭取第6選區（南屯、西屯區）及第4選區（中區、西區、東區、南區）立委提名，兩人完成登記之後還宣布，將在基層發動連署，希望促請黨中央儘速召開黨代表大會，徵召韓國瑜代表國民黨參選總統。

李中表示，韓國瑜說出百姓心聲，就是「台灣安全，人民有錢」，但要在立法院贏得更多席次，才能推動拚經濟法案，修改惡法，讓「台灣安全，人民有錢」成為將來共同追尋的目標。

黃馨慧認為，國民黨不能只靠韓國瑜一人救黨，但韓國瑜拚經濟實力，民眾有目共睹，相對民進黨執政的兩套標準，韓國瑜才真正有能力讓全民過好日子。

此外，楊大鋐也完成登記，將與黃馨慧爭取第6選區立委提名。他指國民黨的老人政治讓民眾厭惡，需要年輕人注入新活力，看到大家都在消費韓國瑜，為何國民黨不能培養千百個韓國瑜出來為人民服務，他這次參選提出以民為本概念，希望為年輕人關心的公托及幼托等爭取更多福利。