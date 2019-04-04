傳高市3首長選立委 葉壽山：做好每一天工作

2019-04-04 14:09 中央社 高雄4日電



高市社會局長葉壽山。 聯合報系記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook

高雄市除了市長韓國瑜可能是國民黨徵召2020的總統參選人，協調產生或被點名投入明年立委選舉的還有社會局長葉壽山、民政局長曹桓榮、觀光局長潘恆旭。

國民黨秘書長曾永權日前協調並宣布由葉壽山代表國民黨參選屏東第1選區立委，也就是才擔任2個月多局長的葉壽山可能投入屏東縣立委選舉。

葉壽山今天受訪表示，他感受到地方民眾的期待，現階段仍會做好社會局長該做的事，而且抱著「每天都是最後一天上班的心情」完成任務，希望能留下好的工作績效。

葉壽山2月1日上任，2個多月來很認真的走訪基層，常到偏鄉訪視社福關懷據點和社福團體接觸，因擔任過屏東市長，所以熟悉和基層互動的模式，獲得基層好評。

雖然出任高雄市社會局工作，不過屏東人對他有期待，國民黨協調他參選立委，他今天告訴中央社記者，會認真做好每天該做的事，如果回應地方的期待，也希望有階段性的績效。

此外，曹桓榮也被視為立委熱門的人選，曹桓榮是岡山人，加上他出任民政局長，頻繁走訪基層也有和宮廟有較多接觸機會，基層對他的勸進不曾停過，也曾有過動念，不過他今天受訪表示，如果國民黨有更好的人選，會全力支持。

在市府團隊中享高知名度的潘恆旭，日前被網友於社群留言要他參選立委，他受訪表示是回應桃園市議員王浩宇要來高雄市選立委時說的，如果王浩宇當真要選，他（潘恆旭）也會認真。但如選區已有優秀的國民黨參選人，他就會全力為國民黨輔選。