親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜話題不斷
NCC主委請辭
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

AIT神秘美軍編制首曝光 駐台美軍數比駐北京多

整理包／清明連假去哪玩？ 22家主題樂園限定優惠

傳高市3首長選立委 葉壽山：做好每一天工作

2019-04-04 14:09中央社 高雄4日電

高市社會局長葉壽山。 聯合報系記者楊濡嘉／攝影
高市社會局長葉壽山。 聯合報系記者楊濡嘉／攝影
分享

高雄市除了市長韓國瑜可能是國民黨徵召2020的總統參選人，協調產生或被點名投入明年立委選舉的還有社會局長葉壽山、民政局長曹桓榮、觀光局長潘恆旭。

國民黨秘書長曾永權日前協調並宣布由葉壽山代表國民黨參選屏東第1選區立委，也就是才擔任2個月多局長的葉壽山可能投入屏東縣立委選舉。

葉壽山今天受訪表示，他感受到地方民眾的期待，現階段仍會做好社會局長該做的事，而且抱著「每天都是最後一天上班的心情」完成任務，希望能留下好的工作績效。

葉壽山2月1日上任，2個多月來很認真的走訪基層，常到偏鄉訪視社福關懷據點和社福團體接觸，因擔任過屏東市長，所以熟悉和基層互動的模式，獲得基層好評。

雖然出任高雄市社會局工作，不過屏東人對他有期待，國民黨協調他參選立委，他今天告訴中央社記者，會認真做好每天該做的事，如果回應地方的期待，也希望有階段性的績效。

此外，曹桓榮也被視為立委熱門的人選，曹桓榮是岡山人，加上他出任民政局長，頻繁走訪基層也有和宮廟有較多接觸機會，基層對他的勸進不曾停過，也曾有過動念，不過他今天受訪表示，如果國民黨有更好的人選，會全力支持。

在市府團隊中享高知名度的潘恆旭，日前被網友於社群留言要他參選立委，他受訪表示是回應桃園市議員王浩宇要來高雄市選立委時說的，如果王浩宇當真要選，他（潘恆旭）也會認真。但如選區已有優秀的國民黨參選人，他就會全力為國民黨輔選。

國民黨高雄市
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

台南綠委初選／1選區李退之、顏純左起跑 4選區李俊毅秀政見

2019-04-03 23:50

北市松信選區／藍軍初選 費鴻泰、王鴻薇交火猛烈

2019-04-03 23:31

北市松信選區／時力陳雨凡投入 綠營還沒動

2019-04-03 23:20

蘇震清確定退出立委初選 支持同學鍾佳濱

2019-04-03 21:29

韓國瑜引發藍營初選內鬨 王鴻薇出示LINE訊息自清

2019-04-03 16:14

民進黨15個區域立委選區需進行黨內初選

2019-04-03 16:02

顏純左參選立委 老縣長陳唐山錄影相挺

2019-04-03 15:24

時力推陳雨凡挑戰信義南松山 綠營發言人送花祝賀

2019-04-03 12:47

費鴻泰指控王鴻薇 剪接韓國瑜錄音為立委初選拉票

2019-04-03 12:43

用韓國瑜假錄音拉票？ 王鴻薇：均獲當事人同意

2019-04-03 12:07

藍營爭搶韓國瑜？ 王鴻薇籲藍委：別只顧初選而痛打同志

2019-04-03 11:49

影／用韓國瑜假錄音拉票？ 費鴻泰重批：嚴重的政治舞弊

2019-04-03 10:55
看更多

熱門文章

韓國瑜受訪要「太陽們」溝通 提出理想幫中華民國選總統

2019-04-04 01:11

方便2020大選布局！蘇嘉全傳將讓出立院龍頭寶座

2019-04-03 18:58

國軍兵力組織大調整 整編聯合兵種營

2019-04-04 09:56

就職百日團隊民調不及格 韓國瑜允檢討改進

2019-04-03 18:31

影／韓國瑜現身夜店 民眾驚聲尖叫「韓市長我愛你」

2019-04-04 01:50

AIT新館5月6日啟用 首度證實有陸戰隊軍官進駐

2019-04-03 17:37

韓國瑜喜迎工總1598億投資 許立明：陳菊任內已啟動

2019-04-03 21:12

【重磅快評】柯文哲批陳吉仲有夠差 就是差了韓國瑜一大截

2019-04-03 17:32

吳韓會再生變 韓國瑜中午致電延到418訪美返國後再談

2019-04-03 16:26

「不怕關的最大！」 扁踩紅線嗆抓我 龍介仙：和小英合演一齣戲

2019-04-04 09:00

看丈夫就職百日 佳芬姐有感：現在衣服換我在洗了

2019-04-03 16:34

AIT/T 2005進駐美陸戰隊真相 原來是這樣！

2019-04-03 19:29

總統府攝影比賽獲獎作品挨批 專業組第1名回應了

2019-04-03 22:47

謝龍介的中共「自由航行」說引爭議 網友批賣台

2019-04-03 16:42

吳韓會突延後 韓國瑜：沒意願參加初選

2019-04-03 23:58

陳明通的禽獸論惹議 王丹：這不是基本的價值觀嗎？

2019-04-04 08:04

孫大千：民進黨用人黨國不分 大演「全家就是我家」

2019-04-04 09:10

陸媒稱「中國花蓮」 吳釗燮霸氣回：做你的白日夢

2019-04-03 22:08

【即時短評】蘇貞昌主導人事搬風 選前總清理？

2019-04-03 22:35

獨立機關不好過！主委詹婷怡、陳英鈐掰了 只有「顧皇帝」穩坐大位

2019-04-04 08:00

韓國瑜參加南投三玄宮慶典 南投、高雄合作拚經濟

2019-04-03 21:14

蔡總統臉書發文 第一艘國造潛艦2025年正式成軍

2019-04-03 17:17

韓國瑜引發藍營初選內鬨 王鴻薇出示LINE訊息自清

2019-04-03 16:14

不敢生變沒人可生 一張表看台灣人口危機

2019-04-04 11:08

影／出訪美國 韓國瑜：可能會與退休大使節見面

2019-04-04 04:39

內部民調曝光？民進黨駁斥某網路媒體民調新聞

2019-04-03 17:52

唐鳳澄清：陳其邁意思是盤點50個釣點絕非50個漁港

2019-04-03 16:39

韓國瑜為何延後吳韓會？ 學者解讀：要吳先搞定朱王

2019-04-04 12:03

她參選立委貼出23年前和陳唐山合照 當年模樣曝光

2019-04-03 16:42

視導嚇阻共機的聯隊 蔡英文：穿裙的也能當好三軍統帥

2019-04-04 13:30

陸航UH-1H服役近50年 汰除沒除役儀式令人憾

2019-04-04 09:23

「吳韓會」延到18日 韓國瑜：盼黨中央先與其他人談

2019-04-03 18:28

周錫瑋：扁蔡賴組成「總統級貪汙聯盟」

2019-04-03 15:32

影／國防部心戰影片回應共機越中線事件 強調國軍不畏戰

2019-04-03 15:38

首登F-16V戰機、慰勉空軍嘉義聯隊 總統：國土主權寸土不讓

2019-04-04 12:08

【即時短評】可恃戰力專案 削足適履

2019-04-04 09:57

【即時短評】令狐沖的心結 韓國瑜的情義

2019-04-04 13:18

新聞解讀／韓國瑜拒成擋箭牌？等累積能量？

2019-04-04 00:11

「禽獸說」失言 陳明通今上節目講話變超謹慎

2019-04-03 18:32

韓國瑜拒絕與吳敦義4月5日會面 謝龍介：正確決定

2019-04-04 11:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top