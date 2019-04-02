國民黨竹縣立委第2選區 林思銘、邱一峰參戰

連任五屆的國民黨籍議員林思銘（右五），昨在九位縣議員的力挺下宣布參選立委。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook 新竹縣前縣長邱鏡淳之子邱一峰昨天在臉書上宣布參選竹縣立委第二選區，連任五屆縣議員的議員林思銘，昨天也在9位現任議員陪同下，召開記者會宣布參選。上月初國民黨新竹縣黨部邀集有意參選立委的5人協調，其中包含前竹東鎮長徐兆璋，不過徐兆璋則說自己仍未確定要參選。 新竹縣前縣長邱鏡淳的兒子邱一峰，昨在臉書上宣布將投入立委選舉。 記者郭政芬／翻攝 分享 facebook

邱一峰指出，他從小看著祖父邱泉華、父親邱鏡淳兩位長輩服務鄉親，見證了竹縣近20年來的蛻變與進步，他也憂心未來竹縣所面臨的問題與挑戰，而他身為國民黨新生代中央委員，又是三明治世代，更能體會照顧年邁雙親的辛勞，以及呵護兒女成長的承擔，「我會以理性問政與用心傾聽、接地氣反映民意」。

林思銘則表示，這次新竹縣立委增加一席，是他偕同前縣長邱鏡淳至中選會力爭而得，所以這一席他當仁不讓。他連任五屆議員，深知民眾需求什麼，且「立法的事應交給專業的來！」他說自己擁有法學碩士專業背景，深厚的法學底蘊可到立法院參與立法修法，修訂保障人民權益的法律。

國民黨黨團執行長陳正順為林思銘引言時指出，外界不解他自己與邱系、前竹東鎮長徐兆璋熟識，為什麼還會站出來推薦林思銘，「因為林思銘有律師專精背景、有口碑，我支持優秀的人才」，一番話耐人尋味，不過徐兆璋目前仍未正式表態要參選。

國民黨新竹縣黨部書記長洪文彬表示，黨中央才剛啟動第二波立委初選，新竹縣立委第二選區應該是第三波，最快兩周後會進行領表登記，至於初選用什麼方式，要等領表登記結束後再請登記者協調決定。