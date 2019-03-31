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時力：不分區轉戰 可優先擇選區

2019-03-31 00:15聯合報 記者林麒瑋／台北報導

時代力量布局明年立委選戰，已有初步共識，圖為時代力量立委林昶佐。圖／聯合報系資料...
時代力量布局明年立委選戰，已有初步共識，圖為時代力量立委林昶佐。圖／聯合報系資料照片
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時代力量現為第三大黨，對於明年立委選戰布局，「選對會」日前已有初步共識，現任不分區立委如轉戰區域立委，可優先選擇選區。社民黨在去年九合一選舉提名苗博雅高票當選北市大安、文山區市議員，讓社民黨主席范雲對再戰立委極具信心。

時力今年三月黨主席交接，立委黃國昌交棒給新任主席邱顯智。四年前立委選戰，民進黨在部分選區沒有提名，「禮讓」時力參選人；明年立委選戰是否繼續與民進黨合作？邱顯智說，時代力量作為一個獨立政黨，第一階段一定會廣泛尋找人才、廣提人選，第二階段才會考慮同選區有跟時代力量政治光譜類似、價值理念相同的政黨；若也推出人選，是否有協調問題，當然不只民進黨，還包括社民黨，以及九合一選戰表現亮眼的「歐巴桑聯盟」等。

針對立委選戰，時力成立選對會，決策會議日前通過選對會名單，除了新任秘書長陳孟秀為當然召集人外，另外四位成員分別為時力立院黨團主任陳惠敏、台南市議員林易瑩、林郁容及丁穩勝。陳孟秀表示，選對會正加緊腳步處理選區提名、人選面試作業，很多事情仍在討論，如有確定結論會盡快發布。

北市立委布局，除現任立委林昶佐力拚連任外，據了解，時力北市黨部有意推出民間司法改革基金會執行長陳雨凡投入選戰，先前又傳出不分區立委徐永明有意轉戰北市區域立委，時力在北市可望布局三席。林昶佐表示，目前將國會及選區工作做好，他的目標就是爭取最多人支持。

范雲領軍的社民黨，在去年九合一選舉拿下北市一席市議員，讓第三勢力團結的聲量越來越大。國民黨立委蔣乃辛去年十二月宣布不再參選下屆立委選舉，曾與蔣同選區競選的范雲隨即宣布投入明年立委選戰。

北市時代力量不分區立委黃國昌

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