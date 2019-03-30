綠立委初選 宜蘭來3人、花蓮等嘸人

民進黨立委初選登記昨截止，宜蘭有前副縣長黃適超、黨部主委黃建財、現任立委陳歐珀登記，將先協調，協調不成再辦民調。花蓮則呈現「等嘸人」局面，將由黨中央辦徵召，現任立委蕭美琴是優先考量人選。

民進黨宜蘭立委初選，黃適超日前率先登記。 記者羅建旺／攝影 分享 facebook

宜蘭民進黨立委初選登記，在黃適超搶頭香後，黃建財與陳歐珀昨先後完成登記。黃建財說，2020年立委選戰宜蘭不能再輸，他有信心代表民進黨打贏立委選戰，並為總統大選加分；陳歐珀說，明年總統與立委選舉非常艱困，在鄉親勸進下，決定勇敢承擔。

黃建財昨由支持者陪同完成登記。 記者羅建旺／攝影 分享 facebook

陳歐珀(右)昨天登記爭取連任。 記者羅建旺／攝影 分享 facebook

陳歐珀去年參選宜蘭縣長前曾公開說過「參選縣長就不會再參選立委」，他解釋，這3、4個月積極走訪基層，深刻體會到他們的焦慮與期盼，宜蘭是民主聖地，這席立委一定要保住，所以跳脫個人與黨派考量，審慎做此決定。

對此，黃適超說，提名資格由中央黨部審查，個人與所有參選人的誠信問題，交由縣民檢視。黃建財說，樂觀其成，沒有特別意見。依民進黨中央規定，協調到4月17日，如無法達成協議，再辦民調決定提名人選。

花蓮現任唯一一席區域立委雖由綠營掌握，但初選無人登記。縣黨部表示，將呈報黨中央，即起辦理第二階段作業，由黨中央徵詢黨內同志意願，再辦徵召，立委蕭美琴仍是第一人選。

國民黨部分，立委選舉宜蘭有前縣長呂國華、縣議員黃定和與藍天志工團長李偉華，花蓮有縣黨部副主委、醫師黃啟嘉、前立委王廷升、中央黨部組發會副主委林有志表態，初選期程待黨中央通知，花蓮預計5月初登記。