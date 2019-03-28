蔡培慧拚區域立委對戰馬文君 相約君子之爭

2019-03-28 14:43 中央社 南投縣28日電



民進黨不分區立委蔡培慧今天登記南投縣第一選區立委初選。聯合報系記者江良誠／攝影 分享 facebook

民主進步黨不分區立法委員蔡培慧今天辦理黨內登記，正式宣布轉戰南投縣區域立委，將對上中國國民黨立法委員馬文君，蔡培慧說，與馬文君日前跑行程相遇，兩人約好君子之爭。

蔡培慧上午由魚池鄉長劉啟帆、前草屯鎮長洪國浩、縣議員陳宜君、葉仁創、蔡銘軒、廖梓佑、陳昭煜等人陪同前往民進黨南投縣黨部，正式登記參加2020年立委選舉黨內初選，若順利通過黨內初選，將對上基層實力深厚的南投縣第一選舉區現任立委馬文君。

對於轉戰區域立委，蔡培慧用台語笑著反問「我這樣是不是很憨膽」。她認為自己有政策專業，如今決定參選區域立委，若當選將更能反映地方居民需求，加上台灣確實有城鄉落差，她必須將交通、醫療、觀光、農業等地方需求向中央反映，以展現民意。

蔡培慧肯定馬文君基層實力堅強，所以要互相學習，但政策能力上，她自認可將日常服務案轉換為政策調整，所以要打拚讓民眾做最好選擇；日前跑行程遇馬文君，有告訴馬文君她要轉戰區域立委，兩人約好君子之爭。

馬文君曾任縣議員、埔里鎮長，民國98年補選上立法委員，成為南投縣首位女性立法委員，服務多年累積深厚基層能力、國會問政表現優秀，國民黨中常會昨天通過提名馬文君競選南投縣第一選舉區立委。