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民進黨桃園立委初選 3人完成登記

2019-03-27 00:06聯合報 記者張裕珍／桃園報導

民進黨籍現任立委陳賴素美（右二）、鄭寶清（右一）昨天到桃園市黨部登記黨內初選，都...
民進黨籍現任立委陳賴素美（右二）、鄭寶清（右一）昨天到桃園市黨部登記黨內初選，都盼能順利連任。圖／立委陳賴素美提供
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民進黨桃園市立委提名初選開跑，桃園第二選區現任立委陳賴素美昨到黨部登記，對手前市府顧問黃世杰也預計今天完成登記，陳賴素美指控黃世杰擅用市長鄭文燦簽名做推薦文宣，是偽造文書，對此，黃世杰說是單純基於前老闆的評價推薦，文宣沒有問題，相信市長會推薦每一名黨內同志。

綠營立委初選提名昨有3人完成登記，現任立委陳賴素美領表登記第二選區（楊梅、大園、觀音、新屋）、現任立委鄭寶清與前議員范綱祥則登記第四選區（桃園區），另有第一選區現任立委鄭運鵬、第二選區前市府顧問黃世杰、第四選區市府前教育局長林逸青完成領表。

陳賴素美、黃世杰 為鄭文燦槓上

市長鄭文燦身為黨內人氣指標，此次立委選舉第一選區立委鄭運鵬與第四選區鄭寶清掛出與鄭合照做為選舉看板，投入初選的黃世杰也用鄭文燦背書當文宣，引發同黨陳賴素美不滿。

鄭文燦說，「候選人是主角，我不是主角」，自己秉持初選中立，希望黨內氣氛和諧，並緩頰「我推薦陳賴素美的次數超過黃世杰十倍」。

黃世杰是桃園農田水利會總幹事黃金德之子，有律師身份，去年離開市府顧問一職投入第二選區立委選戰，近日發文宣「推薦篇」，有鄭文燦推薦「世杰來到民意第一線競選立委，以他的律師專業訓練與形象，是制定優質法律的最佳立委人選」，還放上鄭簽名與合照。

陳賴素美說，她看到文宣後向市長求證，市長回應「市長中立，請他不能用」；黃身為律師沒經過市長同意，就直接偽造鄭文燦名義簽名，是不對的；黃世杰回應，選舉尋求人民支持就如同求職般，需要前老闆推薦，相關文字也送給市長看過，相信市長會公平推薦每一個人，畢竟有意願挺身為地方服務，都值得肯定。

鄭文燦鄭寶清鄭運鵬

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