屏一選區 鍾佳濱、蘇震清硬碰硬

民進黨立委蘇震清(左)昨天完成黨內初選登記。 記者翁禎霞／攝影 分享 facebook

民進黨內立委初選昨起登記，高雄昨有13人領表，高市議員鄭光峰領表，表示要挑戰現任前鎮小港選區立委賴瑞隆。另外，前國大代表朱銅樹也領表，對上立委邱議瑩。立委趙天麟、李昆澤、賴瑞隆預定今天到市黨部辦理初選聯合登記。

屏東縣綠營初選競爭最激烈的第一選區，昨天現任立委鍾佳濱、蘇震清完成登記，兩人表示已經準備好迎接挑戰，兩人都是現任，目前協調尚無共識，黨內之爭備受矚目。

民進黨目前在高雄市立委席次9席全壘打，但下屆立委高雄選區重新畫分，原本9席少1席，有意爭取連任的邱議瑩、趙天麟、賴瑞隆、林岱樺、李昆澤、邱志偉、許智傑、劉世芳等人，勤走基層，管碧玲將爭取不分區提名。

民進黨高市黨部主委趙文男說，這次藍營有企圖搶立委席次，要努力鞏固全壘打，「每個區都要努力、不鬆懈。」

民進黨立委鍾佳濱(右)昨天完成黨內初選登記。 記者翁禎霞／攝影 分享 facebook 屏縣下屆立委選區畫分為兩區，第一選區蘇震清、鍾佳濱競爭激烈，近來傳聞不斷，包括協調一人爭取不分區立委提名。鍾佳濱說，已做好準備正面迎接挑戰，接受初選考驗。蘇震清說，本月19日黨主席卓榮泰確曾找他和鍾佳濱溝通，但並無共識，初選由選民決定，是公平機制。

民進黨部表示，立委黨內初選登記昨起至29日止，接著到4月17日為黨內協調期，若協調不成，4月22日起至5月17日分組全民調，5月22日公告提名名單。