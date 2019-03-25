親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓國瑜訪陸港澳
2020誰來選總統
英賴對決爭初選
酒駕修法加重罰
蔡總統出訪友邦
藍綠布局拚立委
願景／隱私網戰
政治
軍事
綜合

屏一選區 鍾佳濱、蘇震清硬碰硬

2019-03-25 23:32聯合報 記者翁禎霞謝梅芬／連線報導

民進黨立委蘇震清(左)昨天完成黨內初選登記。 記者翁禎霞／攝影
民進黨立委蘇震清(左)昨天完成黨內初選登記。 記者翁禎霞／攝影
分享

民進黨內立委初選昨起登記，高雄昨有13人領表，高市議員鄭光峰領表，表示要挑戰現任前鎮小港選區立委賴瑞隆。另外，前國大代表朱銅樹也領表，對上立委邱議瑩。立委趙天麟、李昆澤、賴瑞隆預定今天到市黨部辦理初選聯合登記。

屏東縣綠營初選競爭最激烈的第一選區，昨天現任立委鍾佳濱、蘇震清完成登記，兩人表示已經準備好迎接挑戰，兩人都是現任，目前協調尚無共識，黨內之爭備受矚目。

民進黨目前在高雄市立委席次9席全壘打，但下屆立委高雄選區重新畫分，原本9席少1席，有意爭取連任的邱議瑩、趙天麟、賴瑞隆、林岱樺、李昆澤、邱志偉、許智傑、劉世芳等人，勤走基層，管碧玲將爭取不分區提名。

民進黨高市黨部主委趙文男說，這次藍營有企圖搶立委席次，要努力鞏固全壘打，「每個區都要努力、不鬆懈。」

民進黨立委鍾佳濱(右)昨天完成黨內初選登記。 記者翁禎霞／攝影
民進黨立委鍾佳濱(右)昨天完成黨內初選登記。 記者翁禎霞／攝影
分享
屏縣下屆立委選區畫分為兩區，第一選區蘇震清、鍾佳濱競爭激烈，近來傳聞不斷，包括協調一人爭取不分區立委提名。鍾佳濱說，已做好準備正面迎接挑戰，接受初選考驗。蘇震清說，本月19日黨主席卓榮泰確曾找他和鍾佳濱溝通，但並無共識，初選由選民決定，是公平機制。

民進黨部表示，立委黨內初選登記昨起至29日止，接著到4月17日為黨內協調期，若協調不成，4月22日起至5月17日分組全民調，5月22日公告提名名單。

民進黨蘇震清趙天麟2020立委選舉邱議瑩

相關新聞

伴癌父 藍營新北市議員劉美芳退選立委

2019-03-25 23:59

新北綠委初選登記首日 觀望味濃

2019-03-25 23:54

嘉市綠委初選登記 李俊俋搶頭香

2019-03-25 23:20

台中綠委初選登記 蔡其昌搶頭香

2019-03-25 23:20

劉炳偉癌症轉移 劉美芳為陪伴父親發布退選立委

2019-03-25 20:24

「還可做更好」 連任三屆立委蘇震清完成初選登記

2019-03-25 14:40

民進黨桃園立委登記搶頭香 范綱祥盼以專業扭轉國會

2019-03-25 13:49

民進黨立委初選今領表 雲林尚無人登記

2019-03-25 13:21

搶頭香完成初選登記 蔡其昌：黨內團結才能逆風而行

2019-03-25 13:10

2同志有意投入立委初選 李俊俋：有比較才有進步

2019-03-25 11:12

鍾佳濱搶頭香 妻生日登記民進黨立委初選

2019-03-25 10:27

彰化立委初選／柯呈枋再戰1選區 4選區藍恐鬩牆

2019-03-25 00:02

花蓮藍營立委初選 3人角逐

2019-03-24 23:47

新聞眼／何謂艱困選區 藍綠各有解讀

2019-03-24 23:45

綠立委初選 桃竹苗6艱困選區採徵召

2019-03-24 23:42

韓流一窩蜂 北市立委初選人頻借光

2019-03-24 23:41

綠營立委初選登記開跑 新北挑戰者不多

2019-03-24 23:24

曾文培宣布選士北立委 吳敦義唱「戀曲1990」暖場

2019-03-24 23:22

新北立委第12選區 藍營競爭者眾

2019-03-24 23:19

綠營立委初選 領表登記今起跑

2019-03-24 23:18

台南一選區／葉宜津拚連任 自家人挑戰

2019-03-24 23:13
看更多

熱門文章

韓國瑜在陸高喊「中華民國」 強調：我是孫中山信徒

2019-03-25 20:59

蘇貞昌批韓國瑜梅毒說 孫大千：腦袋不清楚還當院長

2019-03-25 09:06

韓國瑜會中聯辦成箭靶…花媽賴神怎不提當年訪陸見了誰

2019-03-25 08:00

體育館鋪地毯 最陽春的國家級音樂賽現正開打！

2019-03-25 10:00

影／韓國瑜會劉結一 強調支持九二共識

2019-03-25 17:25

王金平怒轟「長者不仁、幼者不義」 國民黨回應了

2019-03-25 20:52

韓國瑜「不言」 一國兩制台灣方案已然啟動

2019-03-25 15:15

初審通過！騎自行車拒酒測罰2400元

2019-03-25 15:02

韓國瑜參觀深圳「城市運管中心」 問了一個犀利問題

2019-03-25 21:04

標哥水餃吃過嗎？被政治耽誤的總鋪師 還不只這一手

2019-03-25 09:00

蔡英文拚外交不忘提醒韓國瑜「請中國停止打壓台灣」

2019-03-25 11:47

韓國瑜會中聯辦賣台？ 李正皓：謝長廷領先6年會中聯辦

2019-03-25 20:54

李佳芬以「洗衣服」妙答2020 謝寒冰推測兩含意

2019-03-25 10:50

藍委反擊綠批韓國瑜：拚賺錢總比你們外交撒錢好

2019-03-25 12:07

蔡英文初選若輸賴清德 學者預言「前所未有詭異局面」

2019-03-25 22:43

有樣學樣：現役士官長投書 讚揚蔡英文批藍營

2019-03-25 22:03

影／韓訪陸柯P坦言規格不一樣 藍批蔡政府被打腫臉

2019-03-25 16:41

影／拚經濟招批評 韓國瑜：自己搶不到訂單還酸

2019-03-25 13:12

若當總統 朱立倫：邀習近平在金門發表和平宣言

2019-03-25 21:12

劉結一會見韓國瑜：堅持「九二共識」、堅決反對台獨

2019-03-25 18:16

余天指監視器壞掉要很久才修 徐國勇：錢的問題

2019-03-25 10:47

長知識！通過台海的美國海巡艦曾有擊沉潛艇「戰功」

2019-03-25 17:44

又傳佳音！韓國瑜深圳再簽2億人民幣訂單

2019-03-25 13:14

為何提名韓國瑜? 費鴻泰用孫子兵法說原因

2019-03-25 09:08

六成民眾支持賴清德選總統 勝蔡英文、柯文哲及韓國瑜

2019-03-25 11:57

韓國瑜訪陸港澳惹議 陸委會：返台1個月內提書面報告

2019-03-25 11:57

賴清德自比唐三藏 提醒韓國瑜逃不過如來佛手心

2019-03-25 16:23

評韓國瑜西進 周錫瑋：馬政府時期民進黨也去大陸

2019-03-25 11:38

綠圍剿韓國瑜 不排除祭罰鍰

2019-03-25 14:26

賴清德要韓國瑜「賣水果不賣身」 何啟聖：韓沒這能耐

2019-03-25 18:46

影／最新民調輸賴清德 朱立倫酸：親綠民調 賴所向無敵

2019-03-25 18:04

晚宴前先見？ 韓國瑜今下午4點半會國台辦主任劉結一

2019-03-25 09:35

民調：黨內總統初選 賴清德將大勝蔡英文29個百分點

2019-03-25 12:21

賴清德民調55.1% 學者：小英已出局

2019-03-25 15:05

韓國瑜見中聯辦 陸委會：違法最高可罰50萬

2019-03-25 09:50

蔡英文5千多公里外扮紅娘 促成外交人員求婚

2019-03-25 17:46

李佳芬叫韓國瑜洗衣服冷靜？柯文哲：都陳佩琪洗

2019-03-25 11:00

劉炳偉癌症轉移 劉美芳為陪伴父親發布退選立委

2019-03-25 20:24

韓國瑜赴陸交流 盧秀燕：中央不要扯後腿、酸言酸語

2019-03-25 16:35

【即時短評】超英、趕德、抗韓 柯P的百日大挑戰

2019-03-25 22:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top