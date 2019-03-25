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台中綠委初選登記 蔡其昌搶頭香

2019-03-25 23:20聯合報 記者林宛諭陳秋雲黑中亮／連線報導

立法院副院長蔡其昌（中）昨由海線市議員楊典忠（左）、施志昌陪同，在台中拔得頭籌完...
立法院副院長蔡其昌（中）昨由海線市議員楊典忠（左）、施志昌陪同，在台中拔得頭籌完成黨內初選登記。 記者陳秋雲／攝影
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明年立委選舉，民進黨初選登記昨起跑，開放5天，昨雖非黃道吉日，但立法院副院長蔡其昌在台中市搶頭香、且是唯一登記的參選人；彰化三選區現任立委洪宗熠拔得頭籌登記；南投首日無人登記。

台中一選區現任立委、立法院副院長蔡其昌一早就到市黨部登記，由議員楊典忠、施志昌力挺；針對第一選區另有市議員吳敏濟表態將參加黨內初選，蔡其昌表示民主社會這很正常，就他來說，對手是國民黨。這幾年他努力爭取地方建設，重要的是人民的感受。

民進黨在台中第一階段辦一、二、四、六、七及八選區登記，各提名1席；三選區現任是時代力量洪慈庸，民進黨還未辦初選登記，是否禮讓待進一步觀察。

五選區現任立委是國民黨沈智慧，今年補選勝出，民進黨打算徵召參選，各路人馬角逐，以市議員曾朝榮呼聲最高；另議員謝明源、前議員蔡雅玲、王岳彬都有意試身手。

彰化三選區由現任民進黨立委洪宗熠拔頭籌登記；一選區領表者有縣議員陳秀寶、彰縣黨部副執行長黃耀成；二選區有現任立委黃秀芳與彰化縣黨部主委邱建富；四選區是現任立委陳素月。

受矚目是前彰化市長邱建富將挑戰現任立委黃秀芳，邱表示將擇日辦登記，並請假參與黨內初選，他認為黨內初選熱烈非常可喜，因立委與總統選舉一起進行格外重要，民進黨要推出最有戰力者代表出征。

民進黨蔡其昌2020立委選舉

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