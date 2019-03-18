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新北立委初選 2現任藍委登記

2019-03-18 23:08聯合報 記者祁容玉魏翊庭／新北報導

國民黨昨起受理立委第一梯次黨內初選領表登記，永和現任立委林德福（右）、新店現任立...
國民黨昨起受理立委第一梯次黨內初選領表登記，永和現任立委林德福（右）、新店現任立委羅明才都完成登記。 圖／林德福服務處提供
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國民黨昨受理第1梯次開放的第9選區（永和、中和秀安17里）、以及第11選區（新店、深坑、石碇、烏來、坪林）立委領表登記， 2個選區現任立委林德福羅明才都完成登記，而民進黨立委初選登記25日啟動，黨中央明將開會確定採徵召的艱困選區。

國民黨新北市黨部昨起受理第9、第11選區立委領表登記，這2區都是國民黨有現任立委的選區，選情相對單純，昨天下午1點左右，9選區林德福、11選區羅明才2名現任立委先後完成登記，目前9選區除林德福外，還有前議員金介壽、新人李旨揚表態，而羅明才據悉也可能面臨競爭者挑戰。

林德福昨說，最近有人故意放話，指他要當不分區立委，這並非事實，他長期在雙和地區和國會耕耘，有民意基礎，昨天他第一個到新北市黨部完成初選登記，就是要粉碎不實傳言。

而民進黨將在3月25日到29日開放立委初選登記，根據黨中央規畫，部分艱困選區將採徵召，民進黨新北市黨部執行長李建興表示，黨中央提名協調小組明將開會討論艱困選區名單，屆時才會確定新北市哪些選區採徵召，不過預料國民黨昨開放登記的新北第9選區和11選區，應會採徵召提名。

李建興指出，目前民進黨在新北市各區的現任立委，據知都積極尋求連任，待初選登記結束後，僅1人登記、選情單純的選區會進入提名作業，有競爭的選區將先採協調，避免初選傷了黨內團結和氣。

民進黨林德福國民黨羅明才金介壽
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