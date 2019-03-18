韓國瑜退燒？ 他揭國民黨立委補選反而賺到三件事

2019-03-18 10:17 聯合新聞網 綜合報導



台南立委補選國民黨候選人謝龍介雖然落選，17日到台南市善化區掃街謝票。記者龔盈全／攝影 分享 facebook

立委補選結果揭曉，藍營在四席中僅拿下一席，外界認為敗選原因可能與韓國瑜熱潮消退有關，不過國民黨草協聯盟發起人李正皓卻認為，國民黨這次沒虧，反而大賺特賺。

李正皓在臉書發文表示，台南和三重這二個綠到不行的選區，在過去十年都沒有國民黨當選立委的份，這次只是失去十個月的立委任期而已，他認為沒有事態沒有到很嚴重。

除此之外，他觀察到了三件可貴的事。首先，經由這次補選，給了國民黨「挑戰艱困選區的勇氣」。過去藍營候選人總是對於艱困選區抱著未戰先敗的預期心理。

2016年台南二選區（此次補選選區）甚至只能派出毫無知名度的區黨部黨工代表參選。他分析，「即便謝龍介和鄭世維未當選，但卻讓許多支持者了解，只要設定好正確議題，整合力量，艱困選區也有翻盤的可能。」

第二點，給了國民黨不要驕傲的警訊。李說至去年九合一大選勝利後，許多藍營的人都認為2020總統大選贏定了，只是贏多贏少罷了，但這次補選確實給了藍營一個震撼彈，「民進黨在握有龐大資源情況下，反撲動能會有多驚人？因此2020大選沒有大家想的樂觀。」

第三點，確定了民進黨2020總統候選人是最弱的蔡英文。「蔡英文和賴清德誰才是國民黨2020最大威脅？不用我說，大家心裡都有數。」雖然補選的結果，蔡英文是最大得利者，但對國民黨來說，當民進黨確定推派一個支持度僅有20%上下的「第三名」候選人時，簡直就是比開心更開心的好消息。