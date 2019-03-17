立委補選結果 朱立倫：已看到反轉曙光

2019-03-17 16:36 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



前新北市長朱立倫（灰衣者）由中職會長吳志揚帶領，參觀中職30年特展。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook 前新北市長朱立倫於17日參觀中華職棒30年特展時表示，此次立委補選國民黨雖然只有拿下一席，但在得票率上顯現了反轉希望，因此日後在立委選舉上，也會積極推出最強棒贏得選舉，成為「人民喜歡的政黨」。

現曙光 勿自傲

立委補選國民黨僅拿到一席，但是在許多深綠票倉得票率比以往高。朱立倫說，去年地方選舉後，人民已經對民進黨展現民意，這次立委補選雖然只有拿下一席，不過在以往偏綠的選區都可以拿到不錯的得票率，代表明年大選有了翻轉的希望。他也表示，國民黨在立委選舉上會積極推出最強棒，打贏選戰。

朱立倫17日於臉書貼文表示，國民黨需要作為「人民喜歡的政黨」，不能只因是「人民比較不討厭的政黨」而沾沾自喜。他也希望能夠團結黨內初選的力量，在傳統選區突破，如果一直陷入初選困境，就沒有辦法獲得勝利。

多重角色難選邊

朱立倫也與中職會長吳志揚一同參觀特展，並在現場體驗了最新的VR科技，彷彿置身在關鍵戰役的現場。

當記者問到市長支持哪一隊時，朱立倫笑說，自己是桃園的老縣長，然後又當新北市長，再加上太太是台南人，所以4隊都有在關注，沒有特定支持哪一隊。「很多選手如陳金鋒、陳鏞基、王建民等人，他們在國際賽表現很好，我都會在他們比賽時關注他們的表現。」朱立倫說。

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