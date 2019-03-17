影／賴清德：黨仍非常險峻 扁是勝敗關鍵

行政院前院長賴清德上午陪立委當選人郭國文謝票，賴清德表示，民進黨處境仍然非常險峻，對手候選人拿到超過40%選票，這是過去在這個選區從來沒有的。保外就醫的台中監獄受刑人陳水扁最後站出來，是這場選舉勝敗關鍵，將無黨籍候選人陳筱諭票數，壓縮到一萬票左右。這可以看出，這個選區仍然支持陳水扁，陳水扁希望特赦的問題，希望蔡英文總統能夠重視。

他表示，民進黨不要因為這次補選勝利，誤會民進黨當前的情況。賴清德說，郭國文勝選，一定要好好謝票，民進黨能夠重新得到這個勝選機會，實在是太難得了。

賴清德說，選舉已經結束，勝敗已經決定，在過程當中，很多的紛擾也應該過去。這樣整個地區，乃至於整個台灣才有可能進步。

立委補選民進黨保住新北三重、台南兩席，國民黨拿到彰化一席，台南民進黨鐵票區，當選人郭國文僅有47.05%得票率，相較2016年立委選舉，黃偉哲拿到76.47%，民進黨減少將近三成選票，這是民進黨2008年單一選區實施以來，在這選區最低得票率，首次跌破五成。

台南第三選區民進黨立委陳亭妃說，這次民進黨保住台南補選席次，接下來應要檢討，這次的得票數、選戰策略，檢討人民要的期許。補選雖贏，與對手票數接近，代表人民只是再給民進黨一個機會，接下來的立委選舉，一定要深入基層，更了解人民聲音。

她說，2020年立委選舉，民眾黨一定要找回人民感動，跟人民站在同樣一個立場、了解人民需要，這才是接地氣。

台南第四選區民進黨立委林俊憲表示，現在沒有什麼綠區，民進黨該檢討，為什麼綠軍會不見了，為什麼會有這麼大民怨。這次立委補選，黨以近乎苦行僧選法選，雖然勝選，票沒有全找回來，接下來，民進黨該讓民眾感受到民進黨反省的態度。

他說，這次補選有正面訊息，民進黨至少將支持者的票找回來，至少有擋下韓流，找回支持者的信心，這次補選是民進黨與韓國瑜在選。明年民進黨的挑戰，是如何化解民眾的怒氣。