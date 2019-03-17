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直言集／只想靠韓國瑜？ 藍打回原形

2019-03-17 01:17聯合報 本報記者王寓中施鴻基

高雄市長韓國瑜（左）選前為國民黨立委補選候選人謝龍介（右）站台。 圖／聯合報系資...
高雄市長韓國瑜（左）選前為國民黨立委補選候選人謝龍介（右）站台。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨在九合一選舉大敗後，緊接著兩次立委補選沒有失分，國民黨卻失去金門一席，補選結果顯示民心鐘擺雖離開民進黨，也未朝國民黨那邊去，明年總統大選猶在未定之天。

四席立委補選，從結果論，國民黨是敗，但在新北、台南兩處綠鐵票區，謝龍介在台南拿下百分之四十四的得票，得票率遠超越近三屆立委及去年市長選舉，甚至可說創下空前的紀錄。正如高雄市長韓國瑜所說的，贏的不算贏，輸的不算輸。

總體檢討兩次立委補選成績，國民黨二勝四敗的結果，無疑是「當頭棒喝」，去年九合一大勝後，黨內瀰漫過於樂觀且被勝選衝昏頭的氣氛，以為民眾討厭民進黨就會投國民黨，但兩次補選，就將國民黨打回原形。

尤其不同於台南，國民黨長期在新北執政，去年市長選舉投票率六成五，國民黨侯友宜在三重僅小輸八百多票，如今四成左右投票率卻輸五千多票，與其把責任推給綠營鐵票區，國民黨更該思考「兩個多月來到底發生什麼事」？時空變化讓選民有不同選擇，如今選民對藍綠都不放心。

民進黨在選前祭出兩岸恐嚇牌、悲情牌，加上全面執政後使用行政資源手段毫不手軟，明年大選，民進黨手法將更不留情，這才是國民黨選後要面對的嚴肅課題。

補選結果更值得深思的是，不管韓流效應有無消退，但國民黨必須體認並重新盤點的是，全黨不可能從縣市長、立委補選到明年大選，所有的勝利依靠及勝選方程式，就只能單靠「韓一人」，選舉打的是團隊，若要靠韓國瑜一人對抗民進黨的府院黨大軍，挑戰和危機恐將遠超過想像。

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