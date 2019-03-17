觀察站／蔡賴扁出手 綠3箭連發挽危局

2019-03-17 01:11 聯合報 本報記者吳淑玲、施鴻基 聯合報 本報記者 林敬殷



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這次立委補選，台南這席本來是「深綠中的深綠」，民進黨卻因分裂陷苦戰，最後靠著三張牌：一張是行政院前院長賴清德的情感動員，穩住綠營基本盤及挺賴支持者，一張是前總統陳水扁的信心動員，化解分裂危機完成整合，一張是蔡總統到台南市長黃偉哲執政優勢的組織動員，共同挽救這一場原本必輸的局。

在藍綠基本盤懸殊比例下，原本綠營評估郭國文在綠營分裂情況下仍可險勝謝龍介。不料，選前一個月，複製高雄市長韓國瑜打法的謝龍介，聲勢扶搖直上，讓民進黨大為緊張。

民進黨全體總動員，不但府院黨高層頻南下輔選、整合各派系，賴清德還以幾近苦行僧的方式天天陪郭站馬路及掃街拜票，對傳統支持者聲聲呼喚「民進黨只剩下最後一口氣、千萬不要讓民進黨倒下去」。最後郭陣營還打出「阿扁牌」，讓扁錄影力挺郭，扁子陳致中選前一天還陪郭掃街，希望發揮棄保效應。

謝龍介陣營在選前就預估大票倉麻豆將是勝負關鍵，主要是麻豆是前第一夫人吳淑珍的故鄉，也是退黨參選的陳筱諭的大本營，選在麻豆舉辦選前之夜，並邀韓國瑜力挺，不過在棄保發酵、麻豆文旦訂單議題發酵下，以三千六百多票差距敗陣的謝龍介，光在麻豆就輸了三千三百多票，成為勝負關鍵。

不過投入選舉五十七天的謝龍介拿百分之四十四選票，不但創藍營廿年來得票紀錄，也讓綠嚇出一身冷汗。

新北三重立委補選民進黨候選人余天（中）確定當選後，與黨主席卓榮泰（右）、妻子李亞萍（左）在黨部高舉雙手歡呼。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

至於在新北三重立委補選余天對陣國民黨鄭世維，雖然此一選區也是綠遠大於藍，但前立委高志鵬涉貪辭職陰影加上「土包子」失言發酵，讓擁有高知名度的余天也陷入苦戰，他依然以比較快樂的方式打選戰，加上祭出「別再踹民進黨一腳」的哀兵策略，配合鐵票組織動員，成功守成。

不過，民進黨最後時刻操作的統獨議題，就結果而言，統獨牌仍有一定效果，但不再具有絕對關鍵影響力。相反的，去年九合一的敗選，到這次補選，民進黨陷入空前不利的局面，都是因為經濟議題，也一度是國民黨在台南補選的攻擊利器，這才更值得民進黨警惕。