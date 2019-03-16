「綠不必開心 藍不必傷心」韓國瑜籲為人民打拚

立委補選結果不如預期，高雄市長韓國瑜是否選總統，仍然備受關注。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立委補選出爐，「韓流」是否退燒？高雄市長韓國瑜說，兩年前，韓國瑜只是一個賣菜郎，他哪有這麼厲害，「韓流就是民心加民怨，韓國瑜只是代表發出人民心中怒火」；人民已經受不了了，這三個月來大家才會說「韓流、韓流」。

台北市議員王欣儀昨天發起連署，呼籲徵召韓國瑜選總統；國民黨台北市黨部委員會議，也有委員提案，建議徵召韓為副總統人選。

韓國瑜昨晚直播時說，民進黨的選票節節敗退，民心不停失去。選舉結束，民進黨不必開心、國民黨不必傷心，今天開始，所有政黨、政治人物要體認到好好幫人民打拚，為人民努力。

韓國瑜也為落敗的國民黨候選人謝龍介、鄭世維緩頰。他說，民進黨郭國文在台南只贏百分之三，這是七十五比廿五選區，甚至是百分八十對百分之廿的選區，綠軍居然只贏百分之三；謝龍介跨區、空降只有兩個月，面對府院黨全面的攻擊，僅輸了三千多票。

韓也指出，民進黨余天是知名歌星，在三重選舉，知名度本來就非常高，國民黨推出來的鄭世維，知名度吃虧吃了一大截。

對於立委補選結果，國民黨立委黃昭順說，國民黨不夠團結，太陽還在黨內互打，如果不是韓國瑜賣力輔選，國民黨成績不知道怎樣；民進黨立委趙天麟表示，從這次得票情形看來，「韓流」的威力還是不容小看。民進黨立委劉世芳說，韓流多少有些衰退，民進黨則是止跌，這是全黨大團結的結果。

國民黨立委陳宜民說，民進黨試著減少人民「不喜歡」民進黨的氛圍，但國民黨有點沾沾自喜，沒有讓人民更喜歡國民黨。