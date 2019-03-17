金門投票率超低 「島內票」助攻陳玉珍

2019-03-17 00:00 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 蔡家蓁



以無黨籍身分參選的陳玉珍（中）昨在競選總部緊盯開票結果，最終獲得最高票當選，現場響起熱烈掌聲。 記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook 金門立委補選，各陣營原本就預估返鄉投票鄉親不多，因此鎖定「決戰島內」主調；昨天投票率比預估還低，只有兩成一，讓出身烈嶼的國民黨候選人洪麗萍得票不如預期；反倒是打著正藍軍、被國民黨開除黨籍的陳玉珍贏得藍營許多人支持，加上部分陳氏宗親奧援，最後拿下七千多票勝出。

這次立委補選「六搶一」，但從一開始就是陳玉珍、陳滄江與洪麗萍三搶一局面，地方有人認為是「雙陳之爭」，但也有人認為是「兩個女人」對決。

洪麗萍有國民黨全力輔選，又有剛當選的縣長楊鎮浯力挺奧援，一度被視為最有勝算。不過，洪麗萍是烈嶼人，僅烈嶼基本盤，相較於陳玉珍在各鄉鎮都開出不錯票數，最後仍敗下陣。

原本外界也相當看好從民進黨退黨的陳滄江，但他在選舉期間頻遭對手「抹綠」，不少民眾對他政黨傾向仍有疑慮。很多人都說「會支持他，但票不會投給他。」加上陳氏宗親會分裂，部分支持陳玉珍，讓陳滄江打起選戰相當辛苦。

反觀去年底有意問鼎縣長寶座的陳玉珍，因此次參選被開除黨籍，但她打著正統藍軍口號，對許多藍軍支持者來說，國民黨徵召的洪麗萍並非完全不可被取代，加上陳氏宗親部分選票在最後關鍵時刻流向陳玉珍，讓陳玉珍成為金門第一位女立委。

此外，除了各候選人擁有的基本盤，地方人士認為，頻搞直播的洪麗萍每次都有一堆人插花，與雙陳直播都是一人對鏡頭侃侃而談相比，反遭對手質疑口才不好，間接成為許多國民黨員「票投不下去」的原因之一。