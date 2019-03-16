人氣超旺！選前之夜驚見「韓冰抱枕」 網友：王世堅會買嗎？

2019-03-16 09:55 聯合新聞網 綜合報導



三重立委補選國民黨候選人鄭世維（右）前邀請高雄市長韓國瑜女兒韓冰（中）到夜市掃街，人潮混亂，連揮手致意都很困難。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

高雄市長韓國瑜女兒韓冰人氣超旺，日前陪同國民黨三重立委補選候選人鄭世維到三和夜市掃街，吸引大批民眾一睹丰采，造成夜市癱瘓，連民進黨台北市議員王世堅也多次稱讚韓冰，隱喻她是國民黨地獄裡的仙女，又說她有如現代版的花木蘭，頻頻誇獎，結果有網友在三重選前之夜台下發現販賣韓冰周邊商品，引發網友討論。

根據《Ettoday新聞雲》報導，網友表示自己三重選前之夜藍綠兩邊都有去逛，沒有看到想看的許巧芯，然後接著去余天的造勢場合，也沒有見到期待的高嘉瑜，但他卻在國民黨的造勢場合台下，意外發現有在販賣「韓冰系列商品」，有賣「韓冰抱枕」、「韓冰徽章」，他表示「果然只要長得漂亮或像動漫一樣會出抱枕」。

另外也有人發現網購平台蝦皮上也有販賣韓冰系列商品，像是「韓冰人像造型行動電源」、「韓冰粉絲紀念文化杉」、「韓冰限量手機殼」、「韓冰氣囊支架」等等，可見人氣的確不凡。

網購平台可以看到韓冰商品。 圖／取自蝦皮購物 分享 facebook

網友看到後表示「我勸你們不要欺負女神唷（鄉民韓冰粉站出來」、「王世堅會買嗎？」、但也有人認為「抱枕徽章一定沒有授權，中華民國的盜版水準，還這樣大辣辣（喇喇）的賣，真服了韓粉」、「這盗圖的吧？韓冰沒有肖像權？」、「韓冰抱枕物化女性」。