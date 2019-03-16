投票率若破4成 藍：拚全壘打有望

2019-03-16 00:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



國民黨三重立委候選人鄭世維（右二）昨晚造勢大會，新北市前市長朱立倫（中）站台催票。記者王騰毅／攝影 分享 facebook

被視為二○二○大選前哨戰的四席立委補選，國民黨力拚「全壘打」，黨內評估，彰化、金門縣可望固守，全力搶攻台南、新北市，能否搶下二都這兩席立委，關鍵在投票率，若二都投票率超過四成五，就有勝選機會。

國民黨評估，彰化縣第一選區選情，是四席立委中最穩定的。金門縣勝敗關鍵在宗親票的陳家分裂，只要黨提名候選人洪麗萍能集中支持票源，應可勝出。

台南市第二選區過去被視為國民黨的沙漠選區，這次因民進黨內反新潮流的力量集結，加上韓流效應，黨內評估黨提名的謝龍介勝選機會超過新北市，但最後勝敗關鍵仍在綠營本身，除了謝能否確實獲得反新系選票奧援，無黨候選人陳筱諭的得票也是指標。

新北市第三選區黨內評估是五五波，輔選的新北市前市長朱立倫團隊有輸不得的壓力，黨內其他太陽加上禿子、漢子、燕子選前之夜會師，可說傾全黨之力搶攻，中間選票的動向，是影響立委補選勝敗關鍵。

黨內指出， 台南市及新北市能否成功挑戰不可能的任務，最後還是要看投票率，如果投票率低，選情對基本盤占絕對優勢的綠營有利；國民黨要拚翻轉勝，投票率如果衝破四成五，「全壘打」機會就大增。