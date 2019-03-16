台南決戰／韓流強襲尬賴神 人潮爆棚

台南立委補選藍綠纏鬥，高雄市長韓國瑜第三度為國民黨候選人謝龍介站台，請選民給謝十個月「試試看」。民進黨候選人郭國文由行政院前院長賴清德陪同掃街，這是賴連續十九天為郭輔選，賴要支持者用選票守護台灣，讓中國、全世界知道，「我們不要做第二個香港。」

謝龍介昨選在綠營大本營麻豆辦農漁產品嘉年華會，韓國瑜太太李佳芬和謝妻李佳芬「大小佳芬」合體，和謝龍介一起主持「鮪瑜秀」。韓國瑜到場一下車，就被群眾包圍，短短卅公尺走了十多分鐘，韓粉不斷大喊「選總統」，還有韓粉拖鞋被擠掉。

藍綠拚搶台南立委，高雄市長韓國瑜（左）昨第三度為國民黨候選人謝龍介（右）造勢。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook 韓國瑜說，我們抗議貧窮，我們拒絕低收入，我們一定要過好日子，一定要下一代的孩子比我們更好。他在高雄做了兩、三個月，大家就感覺不一樣。謝龍介選上立委，任期才十個月。如果他不用心為農民、漁民、勞工打拚，十個月後，台南鄉親絕對用選票讓他下台，請鄉親給謝試看看。

韓演說後，警方引導座車直接開到舞台旁，讓韓直接上車離開。

新北市前市長朱立倫昨也為謝站台，他說，去年底九合一大選對蔡政府的教訓還不夠，不願面對百姓拚經濟的要求。大家要合作團結，讓國民黨四席全壘打。

行政院前院長賴清德（右）昨晚陪黨籍候選人郭國文（左）掃街，賴已持續十九天為郭輔選。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

郭國文昨晚在佳里區北極玄天宮舉辦「爭一口氣」決勝之夜造勢，賴清德和桃園市長鄭文燦及台南市長黃偉哲陪郭遊行、拜票。遊行隊伍沿路高喊「郭國文凍蒜」、「台灣一定贏」，部分居民看見「老市長」，開心的跑去握手。當時是晚餐時間，賴等人有時也會跑進去店裡、住家，尋求支持。

賴清德說，對手說要讓大家發大財，但有句話說「大富由天，小富由儉」，要全台南人都發大財，這可能嗎？賴並問支持者，「要接受一國兩制？要做第二個香港嗎？」如不接受就用選票告訴全世界。