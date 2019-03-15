選前之夜 藍綠「總統級」大拚場

立委補選選前之夜，高雄市長韓國瑜與妻子分赴台南、新北幫候選人搶票。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 被視為二○二○總統大選前哨戰的新北、台南等四縣市立委補選明天投票，今晚的選前之夜藍綠精銳盡出，被視為藍營吸票機的高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬分赴台南、新北幫候選人搶票；總統蔡英文與行政院長蘇貞昌坐鎮新北，力求穩住戰局到最後一刻。

這次四席立委補選，藍營力守彰化、金門優勢選區，同時拚翻轉新北、台南綠營票倉，誓言全壘打；民進黨此役攸關二○二○總統大選士氣，力求保住新北、台南兩票倉。

新北市三重立委補選國民黨候選人鄭世維，選前之夜主打「女性柔性力量」，請來高雄市長韓國瑜妻子李佳芬下午先到三重掃街，晚上再與雲林縣長張麗善、立委許淑華、李彥秀及柯志恩等人站台造勢，營造出「韓流」最大氣勢。

此外，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、新北市前市長朱立倫、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等國民黨大咖都將陪候選人拚最後一夜。

民進黨候選人余天找來蔡總統、蘇揆、前閣揆游錫堃、民進黨主席卓榮泰輪番上台助陣，台北市長柯文哲之前提到會為余天站台，但未出現。余天說，還沒有聯絡上。 立委補選選前之夜，總統蔡英文坐鎮新北，圖為蔡英文之前抵余天競選總部加油打氣。圖／競選團隊提供 分享 facebook

民進黨人士表示，這次立委補選是二○二○總統大選前哨戰，對民進黨來說三重更是關鍵選區，蔡英文選擇坐鎮三重盼催出選票，避免韓流跨過新北進入台北市，才能順利挑戰總統連任之路。台南方面，民進黨也有輸不得的壓力，候選人郭國文決戰夜選在佳里區，由前閣揆賴清德和台南市長黃偉哲領軍展開徒步大遊行，再回到玄天宮前舉辦決勝之夜晚會。

國民黨要搶攻廿年來首席台南區域立委，三度請韓國瑜直搗綠營大本營麻豆區，候選人謝龍介在麻豆海埔池王府舉辦「農漁產業嘉年華鮪瑜秀」，上午先由韓妻李佳芬、謝妻李佳芬「大小佳芬合體」到菜市場買菜，再到活動現場露廚藝。韓國瑜預計下午與謝龍介一起賣農漁產品。

彰化縣第一選區立委補選藍綠候選人都回到自己大本營固票，國民黨柯呈枋由前黨主席朱立倫、彰化縣長王惠美等人陪同掃街；民進黨的黃振彥造勢晚會將有行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍站台。

金門縣國民黨候選人洪麗萍邀副主席曾永權、立委江啟臣、沈智慧等人；無黨籍候選人陳滄江辦「歡樂夜市選前晚會」；無黨籍陳玉珍則舉行「方塊機器人」拜票大遊行。