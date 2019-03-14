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韓冰陪掃街展現「3貼心舉動」 他讚：家教太好

2019-03-14 16:47聯合新聞網 綜合報導

韓冰幫三重立委補選候選人鄭世維輔選，擁濟的人潮令她無法一一回答問題。圖／取自ud...
韓冰幫三重立委補選候選人鄭世維輔選，擁濟的人潮令她無法一一回答問題。圖／取自udn TV
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高雄市長韓國瑜的女兒韓冰和立委蔣萬安，昨日晚間一同到三重輔選國民黨候選人鄭世維。代父北上輔選的韓冰一現身，人潮擠爆現場，短短10公尺的路程竟花了10分鐘才走完，最後只好中斷掃街行程。對此，國民黨發言人洪孟楷點出韓冰掃街的三大貼心行為，稱讚「家教良好」。

洪孟楷在臉書發文表示，昨天擔任麥克風手，擁擠的人潮令他數度站不穩，更何況是嬌小的韓冰。不少民眾貼近要拍照片，手機幾乎緊貼韓冰的臉，「但她臉上永遠保持微笑」，讓人覺得相當窩心。此外，離開前還不忘關心三位貼身保護她的女性工作人員，深深握手鞠躬感謝離開，「這樣的家教，韓國瑜市長真的了不起」。

當洪孟楷喊著「韓冰來了、韓冰來幫三重土包子輔選了」這句話時，韓冰卻輕聲說「沒關係，不用喊我的名字，多喊兩句鄭世維好不好」；韓冰也對媒體說「我今天是綠葉，世維哥才是紅花」，如此貼心的舉動令洪印象深刻，他坦言無論未來韓國瑜市長發展如何，家教好的韓冰都會是很大的助力。

韓冰昨陪鄭世維掃街，三和夜市擠滿人潮，韓冰、蔣萬安與鄭世維一行人皆寸步難行，還有不少攤販攤架被撞倒，因此鄭世維團隊決定放棄掃街，將韓冰從巷弄帶離，躲進三重派出所。在派出所內休息完，韓冰出面感謝民眾支持，呼籲把票投給鄭世維後搭車離去。

韓冰立委補選鄭世維洪孟楷
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